Stella McCartney大聲對披頭四老爸說愛　保羅麥卡尼變彩色普普肖像

記者張妤瑄／台北報導

英國設計師Stella McCartney為披頭四（Beatles）成員保羅麥卡尼（Paul McCartney）之女，昨（7／17）品牌在台舉辦早秋「ALL TOGETHER NOW」膠囊系列發表，就以披頭四經典電影《黃色潛水艇》（Yellow Submarine）為靈感設計而成，融入電影場景、主題、圖案如黃色潛水艇、披頭四成員的普普風格肖像藝術畫等，表現在男、女、童裝之上，熱鬧活潑，也可瞧見女兒對巨星父親的愛與景仰之情。

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▲Stella McCartney推出以披頭四為靈魂人物的「ALL TOGETHER NOW」膠囊系列。（圖／品牌提供）



電影《黃色潛水艇》去年（2018）問世滿50周年，遂因此推出數位修復版，也讓Stella McCartney重溫兒時看過的影像，她印象最深刻的就是電影當中傳達的「團結一致」的訊息，因此電影中其中一幕用多國語言呈現「All Together Now」成了服裝與配件上的重要標語，並仍用多達11種語言來闡釋這個訊息，其中還有日文與中文等，服裝與配件上印著「現在大家一齊唱」頗親切。

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「ALL YOU NEED IS LOVE」、「LOVE,LOVE,LOVE」也成了系列中另外兩句重要標語，設計師用彩色普普風格，重申團結就是力量的核心精神。披頭四樂團成員成了人造皮草織花的搶眼元素，或是男裝襯衫、T-Shirt的將點，幽默又帶有一絲童趣。

▲服裝設計上有許多披頭四成員的普普肖像畫，非常活潑。（圖／品牌提供）



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黃色潛水艇元素無處不在，化身為Eclypse軟皮運動鞋、經典Falabella手袋上的可愛元素點題。另外，在此系列中的服飾更都有限量版的服裝標籤，其上有著一艘黃色潛水艇與THE BEATLES與STELLA MCCARTNEY字樣，極具收藏價值。

▲披頭四經典電影《黃色潛水艇》是該系列最重要的象徵圖騰。（圖／品牌提供）