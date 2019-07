紀念登月50周年發射4923枚模型火箭　天空響出「劈哩啪啦」

▲「圖為阿波羅11號」火箭發射,於1969年7月16日實行登陸月球計劃。(圖/取自NASA官網)

為了紀念人類足跡踏上月球50周年,位於美國航太總署阿拉巴馬州亨茨維爾(Huntsville)的美國太空和火箭中心(U.S. Space and Rocket Center),日前舉辦黃金周年紀念活動,發射了5000枚模型火箭,吸引民眾到場參與盛事,這是航太總署為50周年紀念週的其中一項活動。

根據外媒報導,為了迎接人類登陸月球50周年,航太總署展開為期8天的阿波羅11號任務黃金周年紀念。會場外聚集許多民眾,活動時間特地挑選在早上的9點32分,紀念當年歷史性的一刻,在眾人的倒數聲中,5000枚迷你小火箭衝上天空,發出「劈哩啪啦」的聲響,飛上天的火箭如同彩帶般絢麗,短短幾秒鐘的時間發射完畢,留下一地的煙霧。

美國太空和火箭中心(U.S. Space and Rocket Center)表示,為了這一場「火箭發射」的活動,共有178名志工進行了13次的會議,共花費29天討論與籌備,另外有20名志工花了3天的時間建造放置火箭的木框架,目地就是要讓紀念活動更有意義。

活動召集人蘭德爾•羅賓 (Randall Robinson)表示,5000枚火箭中只有77枚未發射成功,成功率高達98%。他有98%的信心相信4,923枚的迷你火箭發送達到了金氏世界紀錄(Guinness World Records)的標準。NASA決定將此事件申請金氏世界紀錄「最多模型火箭升空活動」。

