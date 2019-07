和女友度假挑戰「超長滑水道」　23歲男頸椎斷裂下半身癱瘓

▲男子在水上樂園遊玩時,不慎造成頸椎斷裂。(圖/示意圖,非新聞當事人/達志影像)

國際中心/綜合報導

英國一名男子上周和女友一同到西班牙的水上樂園遊玩時,挑戰有著超長滑水道的遊樂設施時,因衝擊力太大,一個不小心竟造成頸椎斷裂,整個人下半身癱瘓無法動彈,恢復意識時不斷痛苦大叫「我感覺不到我的腿」,被救出後目前仍在加護病房進行治療。

23歲男子布里弗(David Briffaut)為了慶祝女友佩妮(penny)畢業,本月與另一對友人夫婦一同前往西班牙白色海岸(Costa Blanca)度假,即將返國前8日他們一同去位於貝尼多爾姆(Benidorm)的Aqualandia水上遊樂園遊玩,沒想到挑戰名為Splash的滑水道後便發生意外並失去意識。

從友人拍攝的影片可看到,布里弗當時以臉朝下的姿勢,上身躺在一紅色墊子上,接著便以超高速往下滑落,抵達地面時他曾陷入短暫昏迷,醒來後便不斷對著朋友大喊,「我感覺不到我的腳」,後來被醫療直升機緊急帶去醫院治療。

布里弗自事發以來人一直在醫院接受治療,他的頸椎有2處斷裂,將有可能終身無法再走路。叔叔馬克(Mark Pooley)表示,布里弗當時沒有喝酒,也沒有為了搗亂做出危險行為,「他只是以他應該做的方式玩滑水道,他沒有任何的錯」。事故發生幾天後,Splash已經重新恢復開放,遊樂園則表示,他們有影片可證明事發原因是因為布里弗沒有遵守安全規則,所以遊樂設施不會因此關閉,但會在各方面給予傷者與家屬幫助。

