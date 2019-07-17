登月50年／萬一失敗…尼克森備用講稿《月球災難》：他們注定在月球安息

▲ 尼克森親自登上大黃蜂號回收船，歡迎阿波羅11號太空人返回地球。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國太空人艾德林（Buzz Aldrin）和阿姆斯壯（Neil Armstrong）1969年7月20日成功登上月球，時任美國總統尼克森（Richard Nixon）也成為史上首位從地球打電話到月球的人。尼克森對他們說道，「因為你們所做的一切，天堂已經成為人類世界的一部分。」但與此同時，他其實也早就準備好撥出另一通電話、告知2名太空人的妻子，她們即將成為寡婦。

儘管阿波羅登月小艇當晚成功在靜海著陸，也無法保證艾德林和阿姆斯壯可以安全的回到軌道上的指揮艙、和隊友柯林斯（Michael Collins）會合，更別提重返地球了。因此，尼克森請他的演講撰稿人薩菲爾（William Safire）為他寫了一份「萬一發生月球災難」的講稿。薩菲爾是他的特別助理，過去為他撰寫無數慷慨激昂的講稿。

薩菲爾1999年受訪時曾解釋道，將登月小艇送回軌道與指揮艙會合是阿波羅11號任務中最危險的目標之一。雖然阿波羅10號的太空人此前曾將登月小艇駕駛至距月球表面僅短短14公里處，但阿波羅11號的太空人面臨的挑戰仍是前所未有的。

薩菲爾指出，「如果他們做不到，就只能被遺棄在月球上自生自滅。他們要不是餓死，要不就是自殺。」若任務失敗，美國國家航空暨太空總署（NASA）就會切斷和太空人的通訊，而尼克森的任務就是告知全世界這場悲劇。

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▲ 尼克森的備用講稿。（圖／Richard Nixon Presidential Library and Museum）

薩菲爾1969年7月18日將「月球災難」講稿寄給尼克森的幕僚長霍爾德曼（H.R. Haldeman），30年後透過媒體曝光。這份講稿詳述尼克森在公開發表演說前，應該如何向太空人的妻子致哀並向她們說明，「那些前往月球探索的人命中註定在月球上安息。」

薩菲爾寫道，勇敢的阿姆斯壯和艾德林知道他們沒有希望回來，但他們也很清楚，自己的犧牲將為人類帶來希望，「會有更多人追隨阿波羅太空人的腳步，一定會為他們找到回家的路。但阿姆斯壯和艾德林是第一個，他們將永遠是我們心中最重要的。」

幸運的是，阿姆斯壯和艾德林成功和柯林斯會合，3人都平安返回地球，這份講稿也就沒有派上用場，目前由尼克森總統圖書館暨博物館（Richard Nixon Presidential Library and Museum）收藏。