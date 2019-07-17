慎入！男在奔牛節慘遭「眾牛輾壓」　旁人無視繼續踩著他跑

▲ 男子在影片4秒慘遭黑牛直撞頭而雙膝跪地。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

西班牙北部潘普洛納（Pamplona）著名慶典「奔牛節」（San Fermin festival）於14日落幕，過程中傳出不少受傷案件，其中一名男子於14日人牛奔騰的競逐中，疑似腳絆倒而四腳朝天，結果慘遭緊追在後的牛群接連衝撞，更被一些躲避不及的同胞們踩踏，當場失去意識，所幸有圍觀群眾發現後，趕緊把男子拖出場外。

根據Liveleak報導，當時男子在影片3秒處突然四腳朝天倒地後，本想起身繼續奔跑，卻立刻遭到後方的黑牛迎頭撞上。接著有名參賽者因躲避不及，在跨越男子的過程中，又將他踢倒在地。更慘的是，男子又在一隻公牛的衝撞下，整個人失去意識，癱倒在地，任由牛群和參賽者踩踏。幸運的是，有數名圍觀民眾發現男子癱倒在地後，立刻合力將他拖出場外，但目前尚無法得知男子傷勢和狀況。

今年的奔牛節賽事於7日開跑，14日落幕，活動為期8天，其中活動第一天就至少有5人受傷，其中2人慘遭牛刺穿。最後一天賽事又增加3名傷患，共計8人被牛角刺穿，另有27人在競逐過程中因骨折或擦傷送醫。

▼ 男子突然四腳朝天倒地。

▼ 接著慘遭黑牛迎頭撞上。



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▼ 過程中還被參賽者踢倒在地。



▼ 在牛群接連的衝撞下，男子失去意識癱倒石頭路。