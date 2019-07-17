泰男手掌絞進機器「噴血碎裂4大片」　神醫13小時接回…竟能正常生活！

▲泰國男子手掌絞碎成4片，竟奇蹟似接縫回。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

泰國日前一名男子在中部的沙沒巴干（Samut Prakan）工作，不幸遭到工廠的機器捲入整個手掌，當下左手掌碎裂成多塊碎片，送醫急救後，負責的醫療團隊竟以「拼圖」的方式復原手掌，如今該名傷患已經幾乎可以8成左右的活動手掌。

根據英國《每日郵報》報導，男子在遭到機器斷掌後，立刻被送往曼谷的一間大醫院，負責的骨科醫師及重建外科醫師斯里湯隆（Wichit Siritattamrong）博士花了13個小時來重建手掌、結合，回想當時傷患送進醫院時，斯里湯隆表示，「他的拇指、小指、食指尖、和半塊手掌都被撕裂了，可以想像機器的力量有多大，造成了這恐怖的傷害。」

斯里湯隆博士也表示，在手術完成後醫療團隊已經盡力，但傷患還是無法面對食指無法正常使用，因為已經接不回去。但就在手術前碎裂手掌的照片公布時，傷患突然了解如今自己還能使用7成的手掌，已經是相當幸運的。

令醫療團隊相當欣慰的是，手術後三年幾乎沒有併發症，也沒有任何異狀發生。斯里湯隆認為最重要的是，傷患和家屬都要知道這種重大手術是有極高的風險，但必須要信任醫療團隊，如今該名斷掌傷患已經可以正常生活。

照片公布後，不少網友直呼「碎裂成這樣，能接回真的是奇蹟」、「這樣的醫療技術已經很驚人了！」、「醫療團隊真的非常厲害」、「可以說是很幸運的了！」

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▲剛受傷完縫合回去，狀況非常驚悚。