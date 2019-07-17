美伊關係崩解！各說各話激怒伊朗　最高領袖：扣押伊油輪絕對報復

▲伊朗最高領袖哈里尼。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國與伊朗之間的愛恨情仇，似乎找不出一個緩解之道，雙方態度也都強硬希望有一方妥協，才有可能上到「談判桌」的可能。然而雙方所對外宣布的訊息也都不同，讓大家看的一頭霧水，如今伊朗表示，光是伊朗油輪遭到扣押，就一定會採取報復措施。

綜合外媒報導，美國總統川普去年退出世界強權與伊朗的訂的核協議後，就讓兩國關係相當緊張，核子協議中也提到，伊朗同意抑制計畫來換取國際對伊朗的經濟制裁，但似乎強權國都沒有做到承諾。

美國甚至祭出更加嚴厲的制裁對付伊朗，讓伊朗石油交易重挫，目的就是為了希望德黑蘭同意核發展趨附於更嚴格的限制、抑制彈道飛彈計畫，種種已經讓伊朗開始積怨。直到5月開始多艘油輪在波斯灣遭到攻擊，伊朗更擊毀美國無人機，傳出川普原計畫空襲伊朗，讓兩國僵持更將惡化。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，德黑蘭將會持續解除對伊朗在核協議裡的限制，對於伊朗油輪被扣押也絕對會進行報復，而英、德、法也沒有遵守協議中的義務，會協助伊朗在全球貿易上順利活動，反而還和美國制裁後站在同一陣線。

蓬佩奧在白宮內閣會議上提到伊朗問題，說道伊朗將準備針對彈道飛彈進行談判。但伊朗外交部長則表示，華府若停止對阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯供售武器，德黑蘭將會討論飛彈計畫，這其實根本不太可能發生。伊朗駐聯合國發言人也會應「伊朗的飛彈是不可能跟任何人或國家作為談判籌碼。」

對於伊朗強硬的態度，川普此次回應態度較為平緩提到，「美國政府只是想要幫助德黑蘭而已，但對不能讓他們擁有核武、測試飛彈。」