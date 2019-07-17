登月50年／4個「後人都不知道的」阿波羅秘密　待乘員艙最令人恐慌

▲登月50周年，背後還有許多不為人知的秘密和細節。（圖／翻攝自NASA）

國際中心／綜合報導

人類文明時代的一大創舉，其中包括1969年7月20日，美國將太空人送上月球，當時震驚全世界的除了科技的一大躍進之外，更讓世人一窺地球以外的世界。就在今年邁向登月50周年之際《BBC》公開了4個到現在世人都還不知道的「登月秘密」。

1. 指揮艙後面就是機械艙

機械艙中所搭載的包括油箱、發動機，而登月艙就在這兩艙的中間，而土星5號（Saturn V）仍然還是現今最強大的火箭，在發射時每秒會燃燒20噸的燃料，火箭重量在2800噸左右，發射時會有3450萬牛頓的推進力。

2. 阿波羅11號的乘員艙大概和一台大型車差不多。

包括阿姆斯壯、艾德林、科林斯都在這個空間度過8天的登月計畫，之後再回到這個空間，對於有幽閉恐懼症的人來說，會是一個很煎熬的地方。

3. 計算火箭推進、軌跡的人幾乎都是女性數學家。

且大多是非裔美國人。在白人種族文化相當嚴重的70、80年代，意外的是在登月計畫、航太計畫中非裔美國人的佔比相當大。最著名的莫過於約翰遜女士（Katherine Johnson）因為計算第一批到外太空的美國人軌跡而聞名。

4. 直到現在「阿波羅11」的登月小艇仍未找到。

當時的登月小艇下降級遺留在月球表面靜海基地；上升級被拋棄在繞月軌道，最終撞擊月球。而「阿波羅10號則是到了月球但是沒有著陸，最終被拋棄進入太空的太陽軌道，直到近期天文學家在表示，幾乎98％肯定找到了漂流艙「史努比」就在任務失敗的50年後。