香港民主希望已死　北約前秘書長：歐洲應起身捍衛台灣

▲北約(NATO)前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/編譯

北約(NATO)前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森(Anders Fogh Rasmussen)在英國《衛報》撰文指出,香港《逃犯條例》雖然已已「壽終正寢」,但香港民主改革的希望也跟著死去。拉斯穆森表示,長久以來西方國家都希望中國大陸會隨著經濟增長,變得越來越像香港,不過事實證明這一切都是錯的,「對於香港人民來說,台灣就像另外一個閃耀著民主的存在,我們應該支持台灣。」

US approves $2.2bn Taiwan arms sale - Europe should also support Taiwan as a thriving democracy under pressure. https://t.co/bTryc6uxAF

拉斯穆森認為,中國大陸正試圖擴增其在南海的軍事影響力,隨著2016年民進黨籍的蔡英文總統上台,北京對台灣政府敵視情況加劇,解放軍多次在台灣領海、領空進行軍演,「台灣就像是民主典範,北京因此打壓台灣也不足為奇。」拉斯穆森表示,歐盟的外交政策基礎是民主,不過有些國家為了經濟,急於和北京合作而忽略了這點,「我們應該秉持民主的價值觀,保護台灣免於專制壓力的侵害。」

拉斯穆森強調,「對他國民主價值的捍衛,就是對國內安全的捍衛。」歐洲許多國家已經把台灣排除在國際組織、活動之外,如果繼續保持沉默,歐盟秉持的民主外交政策,也都只是空談。拉斯穆森肯定香港人民起身爭取勝利,歐盟也不應對此充耳不聞,「應該支持台灣,在全球互相依賴的狀況下,若無法在其他地區捍衛歐盟價值觀,那麼最後自己國內的民主也會被侵蝕。」

"The people of Hong Kong want more democracy. They will have to win it for themselves. But Europe cannot continue turning the other cheek for the sake of stability & Chinese cash, while people seek the rights that we insist on for ourselves." Ditto Canada. https://t.co/Il1BTC4gsC