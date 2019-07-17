香港民主希望已死　北約前秘書長：歐洲應起身捍衛台灣

▲北約（NATO）前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

北約（NATO）前秘書長、丹麥前首相拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在英國《衛報》撰文指出，香港《逃犯條例》雖然已已「壽終正寢」，但香港民主改革的希望也跟著死去。拉斯穆森表示，長久以來西方國家都希望中國大陸會隨著經濟增長，變得越來越像香港，不過事實證明這一切都是錯的，「對於香港人民來說，台灣就像另外一個閃耀著民主的存在，我們應該支持台灣。」

US approves $2.2bn Taiwan arms sale - Europe should also support Taiwan as a thriving democracy under pressure. https://t.co/bTryc6uxAF

拉斯穆森認為，中國大陸正試圖擴增其在南海的軍事影響力，隨著2016年民進黨籍的蔡英文總統上台，北京對台灣政府敵視情況加劇，解放軍多次在台灣領海、領空進行軍演，「台灣就像是民主典範，北京因此打壓台灣也不足為奇。」拉斯穆森表示，歐盟的外交政策基礎是民主，不過有些國家為了經濟，急於和北京合作而忽略了這點，「我們應該秉持民主的價值觀，保護台灣免於專制壓力的侵害。」

拉斯穆森強調，「對他國民主價值的捍衛，就是對國內安全的捍衛。」歐洲許多國家已經把台灣排除在國際組織、活動之外，如果繼續保持沉默，歐盟秉持的民主外交政策，也都只是空談。拉斯穆森肯定香港人民起身爭取勝利，歐盟也不應對此充耳不聞，「應該支持台灣，在全球互相依賴的狀況下，若無法在其他地區捍衛歐盟價值觀，那麼最後自己國內的民主也會被侵蝕。」

"The people of Hong Kong want more democracy. They will have to win it for themselves. But Europe cannot continue turning the other cheek for the sake of stability & Chinese cash, while people seek the rights that we insist on for ourselves." Ditto Canada. https://t.co/Il1BTC4gsC