結婚71年…丈夫過世　88歲妻同天「心碎」而死：他讓我笑了一輩子

記者張方瑀/綜合報導

在享受速食愛情的現代社會,或許很難再找到這樣溫暖、雋永的愛情故事了。美國一名94歲的退休老兵在12日凌晨去世,沒想到他結髮71年的妻子也在12小時後嚥下最後一口氣,牽手走過二戰、韓戰、越戰的兩人,膝下擁有6個孩子、16個孫子和3個曾孫,如今他們將在天堂繼續互相扶持。

CNN報導指出,94歲的狄雷哥(Herbert Delaigle)在12日凌晨2點去世後,他88歲的妻子瑪莉蓮(Marilyn Frances DeLaigle)也選擇在12小時後的下午2點離開人世。醫院表示,瑪莉蓮是死於「心碎症候群」(broken heart syndrome),這也是臨床上常見的個案,好發在40歲以上的女性身上,「心碎是真實存在的,當病患突然遭受緊繃的情緒壓力,會讓心臟血管痙攣,出現心絞痛的症狀,嚴重就會導致死亡。」

2018年狄雷哥與瑪莉蓮結婚70周年時,就曾接受過媒體訪問,當時狄雷哥說,他是在咖啡廳對瑪莉蓮一見鍾情的,「她在餐廳裡走來走去,我的視線也離不開她,最後我終於鼓起勇氣約她出去。」就算已經過了70年,狄雷哥也從未忘記他們第一次約會的電影院,他也在交往一年後向瑪莉蓮求婚。

根據訃聞指出,瑪莉蓮在二戰期間,陪伴丈夫在德國住了6年,狄雷哥也參與了韓戰與越戰,服役22年後退伍,和瑪莉蓮回到美國度過餘生。瑪莉蓮生前向記者說,她說不出來到底喜歡狄雷哥哪一點,「但他讓我笑了一輩子。」