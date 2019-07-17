「台裔妻要不要滾回台灣？」　共和黨參院領袖：運輸部長是合法美國夢典範

▲美國運輸部長趙小蘭。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）日前一系列要女議員滾回「原國籍」國家的言論，招來許多批評。由於白宮內部也有許多「非白人」臉孔的官員，這些人是否也要「回國」，引發媒體好奇。參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）16日接受訪問時被問道，「如果有人請你的台裔妻子回國，你覺得這是種族歧視嗎？」結果麥康奈拒絕正面回應，僅表示，「我支持追求美國夢的合法移民。」

麥康奈的妻子趙小蘭（Elaine Chao）在2016年被川普任命為運輸部長，台裔美籍的趙小蘭出生台北、8歲時移居美國，19歲取得美國籍，擁有哈佛大學企業管理碩士學位，曾獲選美國「十大傑出女青年」與哈佛大學傑出校友。從前總統雷根時期就進入聯邦，成為當時職位最高的亞裔美國人，到了小布希時期，趙小蘭出任勞工部長，更成為美國首位亞裔女性、第一位華裔以及第一位來自台灣的部長。

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▲趙小蘭與麥康奈。（圖／達志影像／美聯社）



CNN記者在16日的記者會上詢問麥康奈，「你娶了一位已經入籍美國的移民，如果有人因為她批評政策而要她回到出生國，你不認為這是基於種族主義的攻擊嗎？」麥康奈婉轉表示，趙小蘭是實現美國夢的典範，「正如我說，合法移民實現了美國夢，每個來到這裡的人都很有野心，也讓美國充滿活力，我的妻子就是很好的例子。」

麥康奈強調，川普並非種族主義者，「這一切論調都對國家不利，但這些言論來自於各種不同的意識形態，我認為挑出其中任何一種都是錯誤的。美國眾議院也在16日晚間正式投票，譴責川普針對4位少數族裔議員的歧視言論，根據統計，有4名共和黨員倒戈支持譴責。