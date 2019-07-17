「移民奠定美國歷史」眾院決議譴責　川普批民主黨把戲：我們2020見

▲美國總統川普堅稱沒有歧視。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國眾議院16日投票決議，正式譴責總統川普日前的歧視言論，眾議院指出，「這段充滿種族主義的言論，將會加深新美國人與有色人種的恐懼，也會讓仇恨合法化。」眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）直批，川普的言論既可恥又令人作嘔。川普則回應，這種表決是民主黨人的把戲，共和黨人不可以表現軟弱，以免落入圈套。

眾議院以240票對187票通過對川普的譴責案，除了民主黨籍議員外，還有其他3位共和黨員倒戈支持。決議案中提到，「移民」定義了美國歷史的每個階段，「除了原住民還有被強迫奴役的非裔族群，所有美國人都是移民，或是自願移民的後代。」文中更強調，熱愛美國並非透過種族來定義，「而是由對平等、自由、包容與民主等憲法理想精神的貢獻來定義。」

川普則在推特上強調，那些貼文完全不是種族主義，他全身上下沒有任何一個種族主義的細胞，投票不過是民主黨的騙局，很高興看到共和黨人在表決上的團結，「我真的相信這些女議員痛恨我們的國家，尤其歐瑪（Ilhan Omar）的支持率僅8％，歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）也只有21％，我想我們2020見。」

Those Tweets were NOT Racist. I don’t have a Racist bone in my body! The so-called vote to be taken is a Democrat con game. Republicans should not show “weakness” and fall into their trap. This should be a vote on the filthy language, statements and lies told by the Democrat.....