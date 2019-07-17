溫柔女才是天菜！　巨蟹男想被秀秀、魔羯男靠她持家

▲金牛座、巨蟹座與魔羯座男生很容易被溫柔女孩吸引。（圖／翻攝Unsplash，以下同）

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活潑的女孩在聚會中總是出眾閃耀，很容易招來異性目光，但有3個星座男孩很難被外向性格吸引，獨鍾溫柔又文靜的女孩，雙方歷經相處後才懂得為何如此合拍、根本是天生一對！

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▲金牛男喜歡溫柔沒有傲氣的女孩。

金牛男愛經濟獨立女

處事相當實際的金牛男，在感情上不求轟轟烈烈，只想平平淡淡甜蜜過日子，他很容易被溫柔沒有傲氣的女孩吸引，若在生活上能配合他的節約，且在職場上能獨當一面，一個經濟獨立的對象完全是金牛男的理想情人。

▲巨蟹男需要另一半溫暖他的心。

巨蟹男需另一半安慰

巨蟹男不喜歡高調或嘮叨的人，顧家的他們本身也不太會說甜言蜜語，一個有母愛又溫柔的女孩才是夢想對象，因為巨蟹男常會故作堅強，實際上是需要另一半傾聽煩惱、溫暖心房，有點像孩子愛撒嬌呢！

▲魔羯男欣賞具傳統美德的溫婉女孩。

魔羯男欣賞賢淑女性

有著不屈不撓性格的魔羯男，工作與生活都腳踏實地並謹慎嚴謹，對另一半的喜好亦是如此，希望是樸素的乖乖女，賢淑且懂得持家更加分，所以具傳統美德的溫婉女孩，絕對是他們心中的天菜。