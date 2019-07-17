時代25大網路影響力人物　港示威者上榜

▲「反送中示威者」被選為網路最具影響力人物之一。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美國《時代》雜誌（Time）公布今年在網路上最具影響力的人物，其中引起全球關注的「香港反送中示威者」也在名單上，其他人物包含美國總統川普、美國眾議院史上最年輕女議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）、韓流巨星防彈少年團等等。

《時代》雜誌的文章中介紹，香港反送中為一場「無領導者運動」，卻仍然是一個有組織的行動，示威者利用網路平台快速互通資訊，同時還可保持匿名性，例如網路討論區「連登」（LIHKG，類似台灣PTT）和加密通訊軟體Telegram等，透過這些平台，發起了到外國駐港領事館、包圍警總、站上街頭等大規模行動。

一名Telegram頻道的管理員就像《時代》表示，整個過程可說是「直接民主」。使用者們透過「連登」表達對於行動方案的支持，加強話題熱度，引起更多關注。另外，Telegram的投票功能，以及在頻道內廣播消息、群組談話功能，都讓示威者們能夠快速集結動員，或是臨時改變策略。

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▲示威者靠網路集結。（圖／達志影像／美聯社）

網路持續提供示威者更多樣化的功能，例如提醒即將到來的行動，分享法律資源、行動過一段時間之後，更有網友自發性提供諮詢服務及情感支持。



隨著反送中運動越來越激烈，已有多人被逮捕，立法機關也強力砲轟，但有群眾力量支持的示威者們仍不退縮，誓言要繼續抗爭。77遊行的籌辦人之一劉頴匡就向《時代》提到，「我們相信所有人民的力量，因為當大家同心團結時，比起由少數學生或領袖帶領，我們能做出更好的決定」。