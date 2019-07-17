貿易戰延燒　中國連續3個月「減低美國國債」創2年新低　

▲受中美貿易戰影響，中國連續3個月減少美債。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美國財政部公布，中國大陸在5月份所持的美國國債大約減少了28億美元，總額為1.11兆美元，是2017年5月份以來的新低，中國自今年3月以來就不斷拋售美國國債，已經連續下跌3個月，不過仍持續是美國最大的海外債主。



中國在今年3月拋售104.5億美元的美國國債，4月又再度減持75億美元，本月繼續減少，持續創下新低。而日本仍為美國第二大海外債主，5月所持的美國國債增加了370億美元，總額約1.101兆美元，創下2017年8月以來最多。

今年5月，原先已經快達成的中美貿易協議突然破局，川普臨時宣布對總價2000億美元的中國商品提高關稅，使雙方關係惡化，市場也關注中國是否會以拋售美國國債作為反擊手段。事實上，從去年9月開始，中國幾乎每月都在淨賣出美國國債，持續減少。

有分析認為，中國5月分減少美債的規模不大，可能僅是外匯儲備組合調整，再加上上月底「川習會」過後，中美貿易戰的緊張情勢已大有緩和，雙方高層恢復通話，日後也可能重啟協商，未來中國在持續大量拋售美債的可能性不高。