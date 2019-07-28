這裡適合「SAY YES」！走進義大利五漁村　繽紛小屋、蔚藍海岸美得不可思議

不管旅人是匆匆一瞥，或是駐足停留，那山與水我們都帶不走，可以在記憶中刻畫那份美好，就已足夠。

搭乘火車漫遊義大利五漁村（Cinque Terre），讓繽紛的七彩房子、蔚藍的海岸、緩慢的步調，與義大利獨有的慢靈魂氣息，緩緩浸淫在你的身心感受中。由五個漁村組成的國家公園，也稱為五鄉地，適合蜜月一日遊，也適合深度旅遊，我們從火車上、海上，不同的角度欣賞這個位於義大利北方海岸、懸崖上的世外桃源。

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五漁村，又名五鄉地，位於義大利北方利古里亞海（Ligurian Sea）拉斯佩齊亞省海沿岸地區，海岸線上的世外桃源，也是知名的世界文化遺產。

五漁村顧名思義由五個漁村組成，（沒來前完全不知道哈哈哈），由北至南分別為：蒙泰羅索Monterosso al Mare、韋爾納扎Vernazza、科爾尼利亞Corniglia、馬納羅拉Manarola，以及里奧馬焦雷Riomaggiore共五個村莊。

雖然命名為五漁村，但這裡的居民世世代代都以務農為主，以梯田種植葡萄、檸檬、橄欖等作物，漁船僅供連外交通、販售農產品所用，完全顛覆了我的想像。

男人總是視覺型的動物，在出發義大利前，阿伯隨口問我這次義大利要去哪些地方呢？我提到五漁村時，他完全沒有興致….（負責安排行程的老婆表示翻白眼）

幾天後，他突然傳來一張義大利的絕美照片，問我「這在義大利的哪裡？好想去這裡喔！」我一打開整個笑歪回道「先生，這就是五漁村裡最有名的村莊Manarola阿！我們本來就會去好嗎？」

至此，這位先生終於露出「好想去義大利！好想去義大利！」的閃閃眼光。他真的是史上最快完成夢想的幸運兒，2個禮拜後，美到不可思議的五漁村，就在我們眼前。

配合阿伯工作關係，這次義大利旅行時間比較短，因此我們以米蘭為據點，出發威尼斯、五漁村都是一日遊，但事先查過五漁村連外交通很複雜（據說連義大利人坐火車都可以坐錯）！

我們選擇從米蘭出發五漁村的一日遊的行程，一路上由會說英文的義大利導遊帶路，一天包含巴士、火車、船舶，可以無腦跟著一日遊五漁村真的太適合我們了！（我們還遇到很貼心的美女導遊，整個好愛她）

五漁村｜原來，有一片臨海村莊，可以觸碰到你的心。

經過4小時的車程，全車來自各國的旅人早已睡到人仰馬翻，中途美女導遊也時不時地介紹不同的景色與歷史，真的很盡責。

終於，我們被這片晶瑩剔透的藍給喚醒。



五漁村第一站：Manarola馬納羅拉

這篇五漁村，可說是我寫這麼多旅遊文章以來，幾乎沒有修圖的一次，因為這種藍天、海洋與各色繽紛的小房子，是那麼地和諧，用眼睛看，就是這麼美。

我們開始以雙腳走入第一站Manarola馬納羅拉，這裡是五漁村中最知名的一站，也是原本沒聽過五漁村的阿伯，忍不住傳照片跟我說他一定要去的地方！

Manarola繽紛的街道，路並不複雜，卻有種在詩畫中迷路的錯覺。

這角度就是最知名的五漁村景色，層層疊疊的繽紛小屋，密集地佇立在懸崖上。陽光的照耀下，更險五彩鮮豔。

這裡雖然有很多人在拍照，但海岸線滿長的不怕人擠人，一旁也有幾處椅子可以休息，慢慢欣賞著美景，等到沒人再好好拍照，一定可以留下最美的紀念。

如果是自由行的人，可以安排在傍晚時分來到Manarola，順光的方向拍攝，更顯美麗喔！以為在拍蜜月照哈哈哈，不求人自己拍攝我們的婚戒。

與你許下，山盟海誓。

五漁村這一天的行程最有趣的是，就是火車、巴士、渡船都會坐上一輪，在Manarola前往Monterosso的路上，我們以五漁村最有名的旅行方式「搭火車」前往！在月台上望著利古里亞海（Ligurian Sea）那片優雅的漸層藍，一邊發呆等火車，真的很愜意。

我們選在第二站Monterosso用午餐，我們的義大利美女導遊強力推薦這家「Il Casello（食記在部落格下一篇奉上）」遠遠看黃色陽傘的就是了，非常好認。

這是整排海岸線View最好的餐廳，可以近距離看海，也有五漁村的特產「Trofie al pesto」松子蘿勒青醬義大利麵。但就是吃飯時間人非常多，要稍微排隊，或是像我們坐在內側的位置，眺望一下海過過乾癮。

想要一日看完五個漁村，搭船從海上遙望也是很寫意的方法喔！接個要出發搭船囉！

科爾尼利亞Corniglia

Corniglia是五漁村中唯一完全佇立在懸崖上的村莊，就是一座山城，如果步行在其中就是要做好爬山的準備唷！遠遠看遺世獨立真的很可愛呀！

里歐馬喬雷Riomaggiore

Riomaggiore是五漁村國家公園的總部，導遊說如果有機會置身其中，可以看見許多壁畫、藝術品小店，觀光設施完善，還有一座教堂可以免費參觀喔！

神秘的第六村：愛神之港Portovenere

當船隻經過這個高聳教堂時，根本就是「冰與火之歌：權力遊戲」的場景啊！

這座教堂是位於同樣列為世界文化遺產的第六村「愛神之港Portovenere」的至高點「聖彼得教堂Church of Saint Peter」從1198建立至今已有800多年的歷史了。

愛神之港Portovenere

我們的船隻短暫停留於神秘的第六村「愛神之港Portovenere」

這個小漁村自公元前100年的古羅馬時期就已有人居住，與五漁村同樣被列為世界文化遺產，卻僅有義大利當地人比較知道，好喜歡這裡鮮少觀光客的悠哉氣息。阿伯也因此很自在地放閃起來（羞）

我們買了支義大利冰淇淋Galeto，邊看著這個港口發呆邊吃冰淇淋（天氣好熱，冰淇淋一下子就融化進我們肚子裡，完全沒拍照哈哈哈）

快閃離開愛神之港Portovenere之後，我們換搭另一艘小船，前往一般自由行遊客必經的La Spezia小鎮，以此為據點當作五漁村的入口。

這裡大多時候停著軍艦，但當船隻靠岸後，還是可看到密密麻麻的遊艇，海水倒映著層疊的小船，如果加上夕陽，就跟我們之前在摩納哥看到的景色一樣美了。

這日探訪漁村，並見證神秘的第六順，就在依依不捨的感嘆中結束，旅行總是這樣，那一些不夠被滿足的胃口，總是最津津有味。

以上劈腿女孩Yaya的分享，希望你們喜歡 : )

※圖片+文字：Vogue 美人會 - 劈腿女孩Yaya

（完整文章請看VOGUE.com）



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