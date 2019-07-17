凱特王妃舊衣新穿亮相亞契小王子受洗典禮　粉色洋裝再成話題

皇室洗禮一直是皇室成員的重要場合之一，Archie Harrison Mountbatten-Windsor的儀式也不例外，雖然是私人行程，但是英國皇室也曝光了一張幸福的合照，我們不僅看到梅根的Dior禮服外，讓人驚艷的還有她的大嫂凱特王妃那端莊但是超亮眼的打扮，這套衣服再度讓凱王妃舊衣新穿出不同的風格。







在亞契小王子的洗禮典禮發佈的一張照片中，凱特王妃坐在全家福的最右邊，穿著一件粉紅色的蝴蝶結連衣裙，聰明地搭配著一件亮眼的頭帶，還有一雙洋紅色高跟鞋。這件洋裝品牌來自英國設計師Stella McCartney，這並不是凱特王妃第一次穿著這件衣服，在2018年12月參加女王的聖誕午餐時便選擇了這件服裝亮相，不同的是，凱特王妃選擇最近很喜愛的頭帶飾品來做搭配。

據外媒報導指出，今年三月凱特王妃開始與一位新的造型師Virginia Chadwyck合作。Virginia Chadwyck是凱特王妃的秘密武器，她透過不同的搭配，讓凱特王妃的時尚造型更上一層樓。Virginia Chadwyck不只是凱特王妃的造型師，同時也幫威廉王子打理造型，她幫助公爵和公爵夫人的衣櫥方進行大改造，幫助他們建立一個給大眾信任感的呈現。





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另外，這張全家福還有一個亮點，就是黛安娜王妃姊姊們的參與。Lady Sarah McCorquodale 和Lady Jane Fellowes 就站在梅根的身後，梅根母親的旁邊，這樣難得的私人皇室合照，有了黛安娜王妃姊姊們的加入，足以證明哈利王子一直以來都與他們保持著良好的關係。至於女王為何沒有參加，因為忙碌的日程，早在先前就已經發表聲明無法參加，去年女王也錯過了路易斯小王子的洗禮。

※編輯：Travis Travie | 圖片：Chris Allerton / PA Wire | 來源：CNI |

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