51歲席琳狄翁重新定義自己　戴「海洋之心」榮登高訂女王　

論當今最適合高訂的天后級人物，非席琳狄翁（Céline Dion）莫屬。先前曾經參與一支由VOGUE US製作的高訂影片，51歲的流行音樂天后Céline Dion重新定義了自己，也定義了高訂，近期即將搬離居住好幾年的拉斯維加斯的她，或許拉斯維加斯可能會失去一位巨星的光芒，但是，時尚界正因Céline Dion而開始閃耀。

從去年開始，Céline Dion便時常出現在大秀的場合，尤其是高訂週。而以Céline Dion的身份來說，高訂適合她的程度簡直完美契合。今年的2019年秋冬巴黎高訂週，Céline Dion也沒有讓人失望。

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從6月30日至7月4日期間，高訂週有著各品牌時尚設計師獻上的夢幻異想天開的創作，而也有Céline Dion那讓人無法離開目光的絕美造型。首先是於高級時裝週期間舉辦，在巴黎賽馬場Hippodrome d'Auteuil舉行的Miu Miu早春2020度假系列，Céline Dion穿著粉紅色無肩帶荷葉邊Miu Miu禮服，搭配超大黑色蝴蝶結細節，現場一度讓交通癱瘓。







參加7月1日的Schiaparelli高級訂製時裝秀，Céline Dion選擇經典的黑色露背領連衣裙，搭配黑色皮手套，精美的黑色頭飾和露趾黑色皮革高跟鞋靴子，稱霸全場。走出Iris van Herpen秋冬高訂大秀，Céline Dion選擇設計師經典的網狀雕塑立體地板長裙，以最引人注目的方式，詮釋著Iris van Herpen打破傳統的網狀禮服規則。

不管是霸氣的禮服，還是以休閒牛仔褲搭配的粉色羽毛Attico 無袖上衣，或者是西裝外套上衣搭配亮黃色雪紡短裙，甚至是超大膽的塗鴉噴漆感比基尼搭配同圖騰大衣，Céline Dion已經是我們每一季高訂最期待的霸氣風景。







這套Alexandre Vauthier的禮服，展現了Céline Dion逆天的長腿。51歲的她如何保持身材的？她表示最近時常與自己的演唱會舞者Pepe Muñoz一起跳芭蕾，保持她強健的體格。4月剛宣佈她將成為巴黎萊雅的最新代言人。而接近巴黎高訂周尾聲，Céline Dion則是換上Vetements最新設計，而這個設計還跟她非常有關係！

一件簡單的超大夾克，裙子和T恤，有沒有看見那超熟悉的項鍊？沒錯，正是Vetements設計師向1997年電影鐵達尼號中的「海洋之心」Heart of the Ocean項鍊致敬。







不過，這樣高調頻繁於時裝秀上出現，儘管已經貴為天后級人物的Céline Dion，還是不免受到一些酸言酸語的網友批評她的服裝與過瘦的身材，甚至是年紀。Céline Dion則是優雅地反擊，她熱愛時尚，也有能力購買高端時尚。

「我認為有些人就是討厭看到幸福和成功的人，所以他們試圖找出錯誤來批評。」，不管如何，時尚圈熱愛Céline Dion充滿自信的神情，她的時髦穿搭越來越讓人期待。

原文出處：Céline Dion is already the winner of Paris haute couture week

※文字：LUCIE CLARK | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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