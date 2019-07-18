7月美妝新品特搜：YSL七夕點點唇膏、PAUL ＆ JOE粉紅貓咪

瀏覽、購賣美妝品是現代女性的生活確幸，這篇就從滿足這樣的慾望開始，一次蒐羅這段期間、讓人生火的美妝新品們，價格細節一一解析、讓女孩看完一篇就一次知道最新的下手目標，只是V編提醒大家，小心看完會有副作用、讓錢包不小心打開太多。女孩們、準備好了嗎？



TOM FORD 太陽輕吻金箔潤唇膏／NT$2,000，限量100支，7/12上市

今年3月在歐美上市當週即斷貨的「太陽輕吻金箔潤唇膏」，終於在本週末即將在台現身，TOM FORD唯一限量金管唇膏，以太陽輕吻「SOLEIL金」為包裝設計元素，猶如太陽女神降臨的閃耀光澤，為呼應這款潤唇膏的女神地位，裡頭首次添加「奢華金箔」，以最頂級的保養成份呵護你嬌嫩的雙唇，襯著添加保養精萃的透明潤唇膏，能提供雙唇高保濕與潤澤，極為細緻的精萃油成份，在接觸到膚溫的當下化為奢華的油脂，滲透乾燥雙唇做深層呵護。

「膚溫變色科技」讓這支金箔潤唇膏在接處雙唇的當下，能夠立即轉換為「#玫瑰嫩粉唇」，一秒變身粉嫩玫瑰色雙唇，猶如早晨露水沾濕的玫瑰花包，展現最柔嫩光澤。

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倩碧勻淨神奇粉底液SPF 6/PA+ 共6色／30ml，NT$1,600

面對夏天換季，肌膚容易變得不穩定，粉刺、痘痘各種小瑕疵也相繼現身。倩碧全新勻淨神奇粉底液SPF 6/PA+ 不僅配方保濕且無油，更能立即為肌膚注入水分，並持續保濕24小時，持久持妝，隨著時間繼續為肌膚補水，膚況也更加穩定。擁有高度遮蓋力，展現自然、薄透的妝效，可重複疊擦也不會顯的厚重有粉感。

全新勻淨神奇粉底液能變化不同妝感，單擦時創造無瑕微霧妝感，有著霧面底妝的優雅質感，同時又能柔焦瑕疵，薄擦時又水潤且帶有肌膚自然該有的光澤。喜歡水光感的底妝也沒關係，搭配水磁場72H超循環保濕凝膠一起使用，由內而外全方位創造肌膚亮澤，能瞬間提升肌膚質感，帶來勻淨透明、自然立體、且完美修飾小瑕疵的仙女光質感妝。

PAUL & JOE 2019 秋妝「南法酒莊」系列（8/1上市）

將葡萄酒變化多端的風情轉化到彩妝中，呈現出令人迷醉的樣貌◦無論是香味設計、顏色的呈現，都能看到紅白葡萄酒的概念。

粉紅貓咪限量唇膏盒／售價 NT$470

2018秋季造成搶購風潮的貓咪唇膏盒再次現身！這次化身為充滿浪漫氣息的可愛粉紅貓優雅的直立坐姿，肯定會捕獲所有貓奴的少女心。





南法酒莊限量唇膏蕊 3色 3.5g／售價NT$650，限量唇膏盒 3款／售價NT$310

從清新零距離感的粉紅色調，到魅惑性感的暗紫紅色，展現葡萄紅酒的多種風情。唇膏內添加大量修護美容油成分，可迅速拂平唇部乾皮與唇紋。搭配三款限量印花設計的外盒，讓女孩可以感受到品牌秋冬伸展台上的俏皮氛圍。





南法酒莊限量修容餅2 色／售價NT$600，限量眼頰彩盒3款／售價NT$310

一盤含兩種秋季色調，打造宛如喝完一杯葡萄酒後可愛微醺的紅潤雙頰。

小紅書爆推！M.A.C子彈唇膏話題美色

M.A.C在小紅書上絕對是討論度最高的唇膏系列，除了熱賣色號，不時也會出現冷門色的挖寶文，以下兩款就是多數人之前沒注意，但因為有人實擦發現美到歪腰，瞬間在小紅書上爆紅，女孩如果看了心動，不妨直接到櫃上見本尊。#TOUCH 肉桂奶茶色，厚焙肉桂棕色調配上水潤光澤，擦上立刻氣質滿分、仙度破表。

M.A.C子彈唇膏，NT$750

#CAPRICIOUS 煙燻玫瑰，一擦高級感油然而生，是種帶點稜角的女人味，非常大器的溫柔感，因為有紫色調，所以黃皮擦在嘴上完全沒有壓力，小紅書網友更形容擦上這支彷彿身家多了好幾倍。





<熱賣4色加映>

#MULL IT OVER 蜜桃奶茶色，加點焦糖調味，知性又清新，是帶點潮味的文青感！#MOCHA 摩卡奶茶色，一擦變身溫柔小姐姐，恰到好處的棕咖色調和微潤絲緞光，一年四季不挑場合不挑膚色，想要加點知性就擦這一支。





#SPICE IT UP 枸杞中藥色，褐調磚紅配上水嫩光感，氣勢中交織溫柔感，讓你美得柔情萬分。#MARRAKESH 八角中藥色，全球搶貨巨星色，霧面深棕紅八角中藥色，去黃顯白同時兼顧好氣色，擦上它，站在閨蜜身邊就是一種顏值霸凌。

蘭芝LANEIGE超完美6色BOBO唇膏 共20色／1.9g，NT$900

曾經引領風潮推出雙色唇膏的蘭芝，今年再度首創漸層疊色科技，將單一色彩顏料延伸轉化成六階漸層立體唇膏，只需一筆即可打造自然霧化的漸層效果。蘭芝LANEIGE超完美6色BOBO唇膏共推出全新20色，2種質地，120種色階，分別為絲絨柔光14色和霧光6色，獨家豐唇水光精華能使唇部散發自然光澤並強化保濕豐唇效果。

彩妝師技巧教學：

1.淺色向外（唇線），深色向內，沿著唇線描繪就不怕塗出去。

2.先從左右兩邊嘴角開始，塗到唇中央，再換邊，上唇下唇同樣方式。

3.來回塗抹也不怕漸層消失，塗完後不需要抿唇唷。





真人實擦３款色號：

#1彩虹跳跳糖、#14左岸奶茶、 #15粉霧蒙布朗 （由左至右）





YSL 2019年情人節酷愛使壞系列（7月27日限定開賣）

為了慶祝七夕情人節，YSL這次推出超可愛的點點唇膏，明星商品"金管唇膏"（奢華緞面唇膏）和"小金條" （奢華緞面絲絨唇膏）都換上搶眼又萌的點點外殼，兩個系列各4個色選，都是相當具話題的明星熱賣色，台灣預計會在7月27日跟大家見面，屆時也會有心型的點點情人節禮盒提供男孩更完整的送禮服務。

奢華緞面絲絨唇膏／NT$1350元，奢華緞面唇膏／NT$1280元





奢華緞面絲絨唇膏#11是氣質又溫柔的蜜桃烏龍色調，在台灣是討論度極高的明星色選，奢華緞面唇膏#09則是常賣、百擦不膩的乾燥玫瑰色調，每次金管唇膏出限定包裝都會看到它的身影。





奢華緞面唇膏#01是最正統的YSL紅，紅色點點包裝看起來超像是跟米妮的聯名，奢華緞面唇膏#99則是這一次的新色，雖然包裝很桃紅，但實際擦在嘴巴卻是很顯白的莓果紅色調。

LAURA MERCIER 摩登精華唇膏 共30色／3.5g，NT$1,200

蘿拉蜜思全新系列「摩登精華唇膏」如奶霜般輕盈無感，一抹極致滑順，顛覆對於霧面唇彩的咬唇，光澤唇彩的不持色，更重要的是絕不顯唇紋。「摩登精華唇膏」添加地中海海藻保濕精華萃取物 ，讓雙唇享受極致潤澤呵護。

獨家高顯色持色科技，一抹優雅顯色，6小時完美持色。外型鏡面設計簡約時尚，全系列30色，分為5大色系：純誘裸色、浪漫粉色、玩趣珊瑚色、熱情悸動紅色 、大膽獨立莓紫色。





摩登精華唇膏5大色系分別各推出一支主打色：純誘裸色- #Nu Prefere純誘杏桃、浪漫粉色-#Ala Rose少女裸粉、玩趣珊瑚色-#L’Orange酸甜楓紅、熱情悸動紅色-#Rouge Eclatante 微醺酒紅 、大膽獨立莓紫色-#Plum Sublime甜膩嫣玫





另外，今年最夯的奶茶色LAURA MERCIER 摩登精華唇膏當然也少不了，偏紫色的#BeigeIntimate讓膚色更顯白。





MAKE UP FOR EVER 超光肌活氧水-激活版／100ml ，NT$1,000

在中國與韓國市場，MAKE UP FOR EVER的「超光肌活氧水」長年稱霸銷售冠軍，2019年夏季經典升級，「超光肌活氧水-激活版」，加強了保濕與清新氣味，形成底妝保護層，在妝前、妝中重複噴灑，搭配底妝堆疊，創造透亮又緊密的無瑕肌質，夏天再也不怕脫妝夢靨。

SUQQU 2019英國夏限定 晶采淨妍頰彩，NT$2,100

比起之前的兩色漸層腮紅更具特色，獨角獸般的藍紫光（高明亮度頰采）、古銅紅（玫瑰金屬修容色），在疊刷的過程更顯光影，如同這次英國夏限定主題#URBAN PRISM，找到最適合的美肌光譜。

※編輯：Jasmine.lee,yoyo.su | 來源：各品牌 |

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