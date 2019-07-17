STAYREALＸ芝麻街有嘻哈　Elmo變金項鍊戴胸前

▲芝麻街是許多人的童年回憶，今年夏天與STAYREAL聯名，撞擊出意想不到的火花。（圖／品牌提供）



實習記者邱宜佳／台北報導

美國著名電視節目《芝麻街》（Sesame Street）是許多人的童年回憶，Elmo、Cookie Monster等知名角色可愛逗趣，深受男女老少的歡迎。今年（2019）夏天芝麻街與STAYREAL首度攜手，擦出超嘻哈火花，給人耳目一新的感覺。

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▲STAYREAL首度攜手《芝麻街》（Sesame Street）打造聯名系列。（圖／品牌提供）

為了塑造超嘻哈的街頭時尚，版型採用Oversize的寬鬆版型，且設計不局限於性別，大大的Elmo背著書包在T-Shirt走動，活潑生動。此外，不同於大眾對於《芝麻街》可愛印象，甚至有象徵Elmo名字的E字母「金項鍊」印在領口處，讓人不禁想喊「drop the beat」！

▲嘻哈搖滾雙領版T-Shirt，售價NT$1,680元。（圖／品牌提供）



為提升整體搭配性，更推出多款軟質的短簷帽，用Elmo的笑臉或是滿版的Elmo萌倒你，可愛感加倍。另外，經典的棒球帽當然也要有，Elmo居然化身灌籃高手，又再一次給人新鮮感。

▲寬鬆版型，男女都適合，售價NT$1,480元。（圖／品牌提供）

▲Elmo短簷帽，售價NT$1,180元。（圖／品牌提供）

▲棒球帽，售價NT$1,280元。（圖／品牌提供）

STAYREAL創辦人兼插畫家不二良當然也不缺席此次合作，將其人氣肖像角色「鼠小小」與Elmo結合，並加入Cookie Monster，一起耍萌。

▲鼠小小與芝麻街結合，十分俏皮，售價NT$1,280元。（圖／品牌提供）

▲飛人Elmo定番T-Shirt、Elmo瞧瞧Logo T-Shirt，售價NT$1,280元。（圖／品牌提供）