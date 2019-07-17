蔡依林穿「髒球鞋」更有個性　天后愛牌GGDB月底高雄開首店

▲蔡依林私服最愛穿的「髒髒鞋」終於來台灣開店啦！（圖／翻攝Jolin IG、CFP）



實習記者邱宜佳／台北報導

天后蔡依林身價非凡，但卻常常穿著超髒運動鞋趴趴走，雖然乍看之下讓人費解，但其實「髒髒鞋」可是大有來頭，是專搞「天然髒」的義大利精品Golden Goose Deluxe Brand（GGDB）的經典大作。該牌球鞋依據每位顧客的個人需求和喜好塑形，經過特殊「棕刷」的人工處理過程和精細工藝技巧，將每一雙「髒髒鞋」打造成世界上獨一無二的款式。

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▲Golden Goose Deluxe Brand最著名的「髒髒鞋」。（圖／翻攝官方IG）



以往，想要跟上天后的腳步，要到買手店挖寶，或是找代購。如今，台灣首店月底就要在高雄漢神開幕。未來，直接在台灣買就好啦！

▲髒髒鞋在蔡依林私服中出場率超高。（圖／CFP、翻攝Jolin IG）

Golden Goose由兩位義大利威尼斯的年輕設計師：Francesca Rinaldo和Alessandro Gallo於2000年創立。等了這麼久，終於登台，首店裝潢承襲米蘭總部「原裝設計」，以富有未來感的銀色做為整間店的主軸，內裝以鋁箔材質覆蓋，保持明亮度加上羅列的商品都呈現精緻的工藝技術，凸顯高級質感。

▲台灣首店7月底落腳高雄漢神百貨，店裝富有未來感。（圖／品牌提供）

38坪的展售空間，將販售全新系列的男鞋、女鞋與童鞋，也將會推出「快閃客製」鞋帶服務，能依照自己的喜好挑選不同材質、顏色、花樣的鞋帶搭配鞋款。除了火紅的球鞋系列，還將販售男女裝與配件系列。

▲除了鞋款，服飾、包款在專門店均有販售。（圖／翻攝官方IG）

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