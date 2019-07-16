眼妝畫不好？網揭3種「萬能眼影公式」，隨便畫都美

▲想要畫出美麗漸層大眼其實很簡單。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉 / 台北報導

眼妝怎麼畫都髒嗎？不管多美的眼影盤，落到你手上就變得單色，手殘救星來了！日前《小紅書》網友分享3款最日常的眼影畫法，只要學會這幾個方式，不管用哪款眼影盤都能輕鬆上手！

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▲INTEGRATE 三度漸層光綻眼影小紅袋組，390元。



市面上的眼影盤大多都是3-4色設計，大致上可以分為淺色、深色、亮片色。畫好眼妝前，你必須先搞懂不同顏色的用法。簡單來說，淺色可以當作打底，能大範圍塗抹在眼皮上，增添明亮、趕走暗沉。深色則是能加深眼睛輪廓，或是做為暈染使用，而亮片色澤可抹在眼頭或是下眼瞼。

▲漸層最基本畫法。（圖／翻攝自Mona小紅書，以下同）

公式1

利用打底色打滿上眼皮，接著使用深色描繪眼尾後1/3，眼尾部分加深暈染，亮片色放在上眼中，打造出深邃的圓眼效果。

▲快速大眼畫法。

公式2

同樣用淺色塗滿整個上眼皮，接著用深色眼影當作眼線，用眼影刷向上暈染，亮片色同樣打在眼中，打造又長又圓的極致大眼。

▲韓妞最愛畫法。

公式3

淺色眼影打底，使用深色眼影強化眼頭和眼尾，呈現三角形。再用亮片色加強眼中和眼頭，就是韓妞最愛的時髦畫法。

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