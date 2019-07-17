陳冠希的新玩具！CLOT花梨木麻將組　台幣3萬有找

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曾經引領華人潮流圈的陳冠希，雖然現已退居幕後，但他還是不斷透過主理的品牌CLOT，推出紅極一時的「荊棘」系列、Jordan聯名鞋款等來證明他的影響力，其中，這回CLOT帶來的單品再次讓人驚呼連連，因為這次便是以手工打造的花梨木麻將組來向華人致敬。

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▲以花梨木打造的麻將組。（圖／翻攝自Juice）

由CLOT手工打造的花梨木麻將組，其外箱以紅木打造，搭配著金屬手柄與扣鎖，而外面則以大大的CLOT Logo呈現，然而，裡頭的麻將設計也有很大的看點，其中，每塊麻將的背面和正面皆為黑木以及紅木，就連骰子也是木頭製，收藏價值相當的高。

▲外箱有著大大的CLOT Logo。（圖／翻攝自Juice）

▲每塊麻將皆以黑木與紅木製成。（圖／翻攝自Juice）

▲就連骰子也是木頭製。（圖／翻攝自Juice）

這套CLOT推出的花梨木麻將組，目前可於Juice官網預訂，售價為港幣6,888元（約台幣27,550元），不過，因為只限量生產50套，所以已經都被人預先訂走，但是買不到的朋友別擔心，說不定過沒多久就會以現貨的方式，出現於全球各大Juice門市哦！

其實國際精品PRADA於去年，也有推出麻將組，不過，PRADA選用的材質為高檔的Saffiano皮革，並以黑色調呈現整套麻將的低調奢華，其中，麻將必備的骰子、風向盤、籌碼等都沒有少，絕對會讓各位感受到精品麻將的高質感，而售價為台幣113,759元。

▲PRADA推出的皮革麻將組。。（圖／翻攝自PRADA）

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