印度孟買4層樓建築突倒塌…2死、40人受困　連日暴雨造成破壞

▲印度孟買一棟建築物突然倒塌，救援人員以及居民試圖找出倖存者。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

印度孟買（Mumbai）一座4層樓建築16日上午驚傳倒塌，至少造成40人受困，目前還不清楚事故原因；據了解，這座建築擁有100年歷史，近期雨季帶來的洪水有可能造成些許破壞。《法新社》報導，目前有兩人死亡。

《英國廣播公司》（BBC）報導，當地消防部門救援小組以及國家救災部門已前往現場，尋找被建築殘骸困住的群眾。從社群媒體的照片與影片可見，街道充滿瓦礫，救援團隊與志工則在清理碎片。

《印度快報》（The Indian Express）指出，這座建築物位於孟買Dongri地區，目前至少兩人罹難，恐怕還有40多人受困。印度馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）首席部長法德納威斯（Devendra Fadnavis）說明，倒塌的建築物擁有100年歷史，有在考慮是否重建，不過還要展開調查，確認重建工作是否已開始。

JUST IN: Two dead after #Mumbai building collapse in Dongri area. Toll likely to rise



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Building Collapse in #Dongri, Mumbai. Rescue operations underway. NDRF Teams rushed to the site. 40-50 people like to be trapped.

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