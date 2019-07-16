自閉兒室內拉屎　狠爸拖去淋冷水丟戶外…媽隔窗偷看已變捲曲僵屍





▲父親將自閉症兒子丟在花棚活活凍死。（圖／翻攝自NSW POLICE下同）

記者陳亭伃／綜合報導

英國新南威爾士中西地區，一名11歲的小男孩遭到繼父與親生母親的「特殊照顧」，被迫在一個戶外的花棚內生活，主要原因是小男孩3歲時被診斷出患有自閉症與注意力缺陷症，父母擔心他會自殘竟以極端的方式逼迫他乖巧聽話，最終卻活生生凍死在花棚內的地上。

根據英國《每日郵報》報導，11歲的詹姆士（James Marsh）在年幼時被診斷出有自閉症與注意力缺陷，甚至還會出現過度活動行為的狀態，一開始詹姆士的母親與父親馬丁（Martin Marsh）讓他去上專業的學校，但接著進入到一般學校後，因為詹姆士出現奇怪的行為，最終被學校要求回家請家教輔導。

馬丁和妻子為了要讓詹姆士乖巧，包括停止咬指甲或是從家具上跳下來，開始將詹姆士綁在洗衣房的馬桶上至少12小時，頭部還會以寬版膠帶固定，在外人看似虐待的行為上，馬丁和妻子卻表示「這都是為了不要讓詹姆士傷害自己和好好入睡。」

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▲花棚內髒亂不堪，竟住著一個孩子。

過去曾有一名房屋仲介到家中拜訪，發現詹姆士被關在骯髒的花棚中，地上還有糞便跟尿。鄰居也表示，他父母說的快樂的地方，就是詹姆士住的地方，而那裏只有一堆繩子跟束帶來綑綁他。直到2011年9月30日晚間，詹姆士因為在室內排泄，馬丁相當憤怒，於是決定將他綁到戶外花棚的椅子上，並將詹姆士的胸前跟頭上都以寬膠帶綑綁。

直到隔天凌晨兩點，馬丁在出去看不斷發出聲音的詹姆士，接著將他帶進屋內沖冷水後，又丟回花棚，過了40分鐘後，詹姆士的母親發現兒子安靜下來，出去查看後發現詹姆士已經呈現低溫體力不支的情況立刻報警。

救援人員立刻將詹姆士送往醫院急救，但他仍不幸身亡。救援人員事後表示，當我進去看著小男孩已經發白躺在地上時，就知道完蛋了。警方調查，馬丁和妻子都知道有什麼資源可以協助家中有這樣的孩子，但他們卻沒有使用。馬丁被判殺人罪並要到2021年才能申請假釋，妻子則聲稱自己不知道兒子有失溫狀況，是後來才知道，被判無罪。