手足口病蔓延日本！一週染3萬幼童「10年來最多」　14天內恐迎高峰期

▲多洗手可以預防腸病毒、手足口病。（圖／台中慈濟醫院提供）

記者林瑩真／編譯

「手足口病」是一種引發手、腳及嘴巴長出水疱、潰瘍的疾病，尤其好發於兒童。日本國立感染症研究所表示，現在是「手足口病」的高峰期，患者數是過去10年來最多的。

綜合日媒報導，國立感染症研究所指出，到7月7日為止的一週內，全日本3000所的兒科醫療機關報告，共有3萬1065名兒童感染「手足口病」，平均每醫療機關9.79人，是過去10年來最大的流行期。

報導指出，目前日本47都道府縣中，福井縣有31.13人、石川縣26.76人、香川縣17.11人、三重縣17.05人、滋賀縣16.41人，感染流行集中九州地區、中部地區及東部地區。不排除未來1至2週會迎來高峰。

「手足口病」主要腸病毒引起，好發於兒童，輕微病徵是發燒、食慾不振、疲倦跟喉嚨痛，輕則可自行痊癒，重則在舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側會出現潰瘍，嚴重甚至會引發腦膜炎、腦炎、類小兒麻痺症癱瘓等嚴重併發症。

由於「手足口病」尚無完善藥物治療，患者只能多喝水並充足休息，並免將病毒傳染給他人；平日則應該保持雙手清潔，特別注意飛沫傳染，或是穿破的水疱、糞便等。