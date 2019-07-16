冏哥拍火辣女友屁屁調情　女方轉身瞬間「丈母娘鐵青臉」對眼糗炸！

▲男網友拍女友屁股調情，下場完全悲劇。（圖／達志示意圖）

記者陳亭伃／綜合報導

現代人基因、保養相當好，往往母女檔看不出來年齡差、身材差距，或是父子檔看起來像兄弟，對當事人體態保養好固然是好事，但對其他人可能就不見得。國外一名男網友日前就在「Reddit」上分享，因為女友身材火辣，後來有機會見到女友母親時，發現果然是「基因」優秀，但卻也讓「拍錯屁股調錯情」的悲劇發生。

男網友在貼文中表示，女友的身材相當火辣、五官也相當精緻，而這一切都是因為遺傳到女友的媽媽，同樣是中年母親，女友母親保養得相當好，而這一天男網友也剛好參與了女友家的聚會，在當天的聚會上，女友跟母親也不約而同穿上黑色緊身褲展露好身材。

就在聚會上，男網友和女友一起到了洗手間準備上廁所，而在到廁所前都會經過廚房。男網友在上完廁所後，看到廚房有個熟悉的背影，翹嫩的臀部就趴在吧台上吃著東西，當時沒多想的他，就這樣朝著火辣的背影走去，接著輕拍女方的臀部、親吻脖子調情「寶貝我們該怎麼做呢？」

這時女方突然轉過身，當下男網友幾乎崩潰，原來火辣的背影是女友的母親，甚至還冷冷的回應「我不認為這是對我的暗示，但我很好，你好嗎？」讓氣氛當場尷尬。

男網友立刻向女友母親道歉後，奔回車上跟自己對話，思考著該如何面對女友，更焦慮自己是不是真的對於中年辣媽有渴望。鄉民們看到這則分享後也留言建議，「兄弟，建議你分手吧！」、「你的準丈母娘已經判你出局」、「真的太尷尬了，但建議還跟女友坦白吧！」、「雖然很好笑，但兄弟你真的糗了」