這次超特別！Nike直接把AJ1的勾勾變不見　只保留內側黃色Logo

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近年來，Air Jordan 1大舉進攻潮流圈，除了以「OG」款為主打以外，新配色與創意思想不斷的跳脫Air Jordan 1原有的框架，使得這雙鞋越來越有新意，其中，今天要介紹的鞋款，正是繼Travis Scott X Air Jordan 1的「倒勾」後，再度出現玩轉Logo的設計，不過，這次卻是直接把勾勾變不見，而下方一起來看看吧！

▲「倒勾」設計的Travis Scott X Air Jordan 1。（圖／翻攝自Sneakernews）

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▲全新的Air Jordan 1將勾勾拿掉，改以車縫線表示。（圖／翻攝自Sneakernews）

全新打造的Air Jordan 1 Defiant「Tour Yellow」，其設計採用黑、白2色為主調，並將勾勾全數拿掉，只保留左腳內側的黃色勾勾，其餘全以紅色調的車縫線為主，而Nike也表示：「該鞋款的設計受到80年代DIY文化的啟發，就像牛仔褲與牛仔外套的標籤被撕掉一樣，會留下痕跡」，所以這雙鞋才有如此的設計。

▲只保留左腳內側的黃色勾勾。（圖／翻攝自Sneakernews）

▲受到80年代的DIY文化啟發。（圖／翻攝自Sneakernews）

根據IG爆料帳號@hanzuying的消息指出，這雙勾勾被拔走的Air Jordan 1 Defiant「Tour Yellow」，將會於7月在Nike門市、官網以及指定經銷商正式販售，售價為台幣5,600元，喜愛Air Jordan 1的朋友，近期一定要多多關注發售消息哦！

此外，人氣超旺的Undercover X Nike Daybreak也發佈了全新配色「Bright Citron」的消息，其中，該鞋款是以黃色為主調，並搭配黑、灰2色的麂皮材質打造，而鞋跟則是以「U」字增加品牌辨識度，預計在7／19登場，售價為台幣5,400元。

▲以黃色為主調的Undercover X Nike Daybreak「Bright Citron」。（圖／翻攝自Sneakernews）

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