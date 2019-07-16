謝金燕8個超猛飲食菜單大公開　性感身材靠吃「辣」促進新陳代謝

「姊姊」謝金燕最近雖然沒有新歌曲洗腦大家，平時就經常在IG曬出自己完美的逆天長腿，性感的身材讓人看了直呼都要噴鼻血啦！而今天就跟著COSMO Angel一起來看看「姊姊」謝金燕的健身飲食菜單，女孩們趕快學起來，擁有女神級別的纖長美腿就再也不是夢！

1. 偶而吃「辣」促進新陳代謝



姊姊不只身材火辣，連最愛吃的食物也是重口味的「麻辣鍋」，雖然大部分的瘦身飲食都建議要少加些調味料，或吃得越清淡越好，但謝金燕偶而吃「辣」，反而更能促進血液循環、幫助身體新陳代謝。

2. 「新鮮果醋＋辣椒」取代高熱量沾醬



姊姊雖然愛吃麻辣鍋，但也吃的聰明有技巧！像最油的湯底就絕對不會喝，也會用「新鮮果醋＋辣椒」取代高熱量沾醬，即使是大嗑麻辣鍋也完全不怕胖啦！

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3. 攝取「利排水」蔬果消下半身水腫



謝金燕平時特別注重下半身體態的維持，像是透過攝取冬瓜、芹菜、番茄等利身體排水的蔬果，來消除下半身浮腫問題，難怪姊姊一雙招牌逆天長腿永遠零贅肉！

4. 三餐只吃七分飽



謝金燕對吃其實不太忌口，但每餐都固定只吃「七分飽」即可，不讓自己吃得太撐或餓肚子，而像這樣控制好每餐的飲食份量，不只能均衡營養的攝取，也讓自己長期下來能維持健康窈窕的體態。

5. 每天早起半小時做瑜珈



能練就一身完美的曲線，姊姊怎麼可能沒有下過苦工呢！謝金燕長期下來養成了每天早起半小時做瑜伽的習慣，在早晨用舒緩的伸展喚醒肌肉，除了有效鍛鍊塑形，也能讓接下來的一整天都精神滿滿！

Jeannie Hsieh 謝金燕官方IG（@jeanniehsieh___bbb）分享的貼文 於 PDT 2018 年 9月 月 23 日 下午 10:01 張貼

6. 「Z字型」健腹器鍛鍊水蛇腰

謝金燕經常在IG上po出自己的運動美照，其中還讓這款健身器材——「健腹器」爆紅！她每天都會使用「健腹器」，身體呈現Z字型上下來回鍛鍊腰腹，難怪姊姊就算怎麼吃，也一樣擁有超性感的S型水蛇腰！

7. 隨時隨地記得「縮小腹」

除了運動維持身材，平時的體態也十分重要！謝金燕會記得隨時隨地「縮小腹」，不只能提醒自己抬頭挺胸、改正姿勢，更能有效燃燒脂肪、消除腹部贅肉！簡單的「縮小腹」就能「消小腹」，還不趕快學起來！

8. 自製「咖啡磨砂膏」去腿部角質

姊姊平時會透過自製的「咖啡磨砂膏」去除腿部角質，成分是1:1的咖啡粉與杏仁油，混合均勻後塗敷按摩於腿部，能幫助促進血液循環、去除髒污、皮脂角質，之後再塗上身體乳液滋潤雙腿，就能打造讓人稱羨的白嫩美腿啦！

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文／柯夢波丹 圖／JEANNIEHSIEH___BBBINSTAGRAM

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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