Virgil Abloh出新招！到LV網站免費玩復古遊戲，內藏可愛小細節

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@virgilabloh、LV官網

Virgil Abloh 擔任 Louis Vuitton 男裝藝術總監以來，不斷為品牌帶來新風貌，每每在時尚圈掀起話題，向來不走傳統路線的他，日前在Instagram上釋出了一則特別吸引年輕人們的消息，他們開發了一款專屬於LV的小遊戲「Endless Runner」，只要點進網站每個人都可以免費遊玩！

@virgilabloh 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 下午 12:39 張貼

《玩遊戲點這裡》

遊戲設計很簡約、復古，2D平面16bit的逃跑類別小遊戲，規則也很簡單，可以利用點按螢幕或是按鍵盤的方式躲避障礙物、吃補血，當生命條消耗完了就代表遊戲結束。

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Louis Vuitton為FW19系列打造了一間POP-UP STORE，就位於潮流聖地紐約市，透過小遊戲Endless Runner仔細看可以發覺，它默默加入了許多Louis Vuitton FW19的元素，除了螢光綠與橘色的元素，遊戲背景一開始就是紐約的天際線，障礙物也與快閃店周邊的擺設很相像，很可愛，充滿巧思。

而遊戲角色用來吃補品，往上丟的包包是這款FW19的夜光包，可以在黑暗中發光，不斷轉換顏色，運用在小遊戲中也太可愛了吧～

DLV（@dlouisvdotcom）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 19 日 下午 2:23 張貼

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