新德里垃圾山年長10公尺　2020年將超過泰姬瑪哈陵

▲印度垃圾山。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

印度新德里東郊的「加濟布爾（Ghazipur）垃圾場」是全球知名的垃圾山，也是世界汙染最嚴重首都的惡臭標誌，佔地面積相當於40多座的足球場，如今高度已經超過65公尺，且每年還以約10公尺的高度增加，估計到2020年將超越當地的世界文化遺產泰姬瑪哈陵。

根據半島電視台報導，「加濟布爾垃圾場」主要收集新德里市民所製造出的固體垃圾，每天大約有2000公噸的垃圾被傾倒，環境非常的髒亂，常常吸引野狗、老鼠、老鷹等動物逗留、盤旋，更有不少貧困者到這裡撿廚餘吃或是撿廢棄物品過生活。

根據報導指出，加濟布爾垃圾場自1984年開業，原定2002年應該關閉，但至今每天仍有數百輛的卡車載滿垃圾到這裡「卸貨」。目前印度最高法院已經在去年向新德里市政管理部門提出警告，如果再不改善垃圾山的現況，不久之後就必須要在山頂上加裝紅色警示燈，以提醒經過的飛機撞上。

加濟布爾垃圾場曾在2018年因為暴雨沖刷導致部分區域坍塌，造成2人死亡的事件，此外，新德里市政府也曾禁止民眾繼續傾倒垃圾，不過，因為沒有其他區域能處理，所以禁令等同於無效。印度環境保護團體和最高法院都批評印度政府，因為不夠重視垃圾山所導致的危機，所以並沒有做好環保政策。聯合國甚至還把新德里列為污染最嚴重的國家首都。

根據世界銀行報告，2016年全球人類製造出20.1億公噸固體廢物，到2050年，可能增加到34億公噸，其中所有城市的垃圾中約有12%是塑料，佔2.42億噸，所以必須要有新技術來協助解決垃圾過量問題，並降低垃圾掩埋場、焚化爐使用。

根據《供應鏈大腦》報導，泰國目前已經有新興科技公司透過分解有機廢物產生的甲烷來發電，也計畫在垃圾場旁建造發電廠。新加坡則利用焚燒垃圾的灰燼造島，另外，固體廢物被高溫氣化後可以產出合成氣體、金屬和用於鋪路的玻璃岩渣。