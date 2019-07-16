日麥當勞推「季節限定氣泡飲」　情侶插畫杯身逆轉...秒變18禁

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日本麥當勞10日推出3款「季節限定氣泡飲」，並搭配不同情侶插畫做成塑膠杯，模樣清涼解暑，由於杯子上的圖案相當可愛，再加上旋轉後，杯上主角會親吻的趣味設計，立刻引來消費者搶購熱潮。不過也有網友發現，杯子若轉到一定角度，竟會變成18禁的害羞場面，也在網路上引起話題。

こんなマクドナルド初めて史上最強「SNS映え」宣言！この夏のマックフィズは一味違う



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「SNS映えする！」って書かれてるんだけど、... 厳しいと思う。



オイラ : マック来たよー！

友達 : 草 www



SNSに草生える！？https://t.co/IxXIjvfaqK pic.twitter.com/QTHc2eR8C1

#マックフィズ

念願のフィズ

飲んできた( pic.twitter.com/CeaAPSixp8

「季節限定氣泡飲」共有血橙、檸檬、蘋果3種果汁口味，掀起網路熱潮的塑膠杯則以「初戀」為主題，繪製了一對小情侶的插畫，淺黃色彩點綴其間，青春又可愛，只要輕輕轉動杯身，在特定角度，還能讓小情侶親在一起，也讓網友大呼「超美」，紛紛搶購。

マック、キスと思わせてのコレはダメやってpic.twitter.com/Q6Yk6nwGyW

不過網友@kyomaru_h_108卻發現，其中一組男孩的手向前伸，而女孩則半蹲抬臉的插畫中，原先是初戀時節害羞擁吻的場面，但只要持續逆旋轉，竟會變成18禁的「後入式場面」，也引起其他網友熱烈討論。

オイラ : マックに行って来たよ！



友達 : マック山田！！www

( ´∀`)ｹﾞﾗｹﾞﾗ m9()ﾌﾟｷﾞｬｰ !!



ほらーー#マックフィズ で草はえてるーーpic.twitter.com/rMV47Tp0J8

如今該則逆轉杯的影片已有5萬多人觀看，4千多人轉推，並紛紛噴笑留言，「不知不覺就笑了」、「本世紀最大錯誤預估」、「我在想什麼…」、「太糟糕了吧哈哈哈」、「我的眼睛！」、「忍不住笑出來」。

