蓬佩奧：盼美國北韓下次談判「更有創意」　料月內重啟工作會談

▲ 蓬佩奧並未提及無核化談判重啟的確切時間點。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）15日表示，希望北韓及美國重啟核武談判時，雙方都能夠「更有創意」，但並未提及具體時間。他此前則在6月底表示，核談判可能在「7月的某個時候……或接下來的兩三個星期」重回軌道。

蓬佩奧15日接受廣播節目《肖恩‧漢尼提秀》（The Sean Hannity Show）訪問時指出，「我希望北韓能夠帶著他們一開始沒有的想法上談判桌，我們也希望我方可以更有創意一點。」但他強調，「總統的任務沒有改變，即以我們能夠驗證的方式實現完全、不可逆的北韓無核化。這就是談判要達成的任務。」

美國總統川普6月底在板門店非軍事區與北韓領導人金正恩會面，成為史上首位跨過軍事分界線、踏上北韓領土的在任美國總統；與金正恩閉門會談後宣布，雙方同意重啟工作會談。這是川金二人第三次會晤，此前則就核武議題舉行二場峰會。

《路透社》報導，儘管川金閃電會晤展現出兩國友好，分析人士仍認為，雙方間的歧見並未減少，甚至未能對無核化的定義達成共識；但北韓已經將美國為保護日本及南韓所設下的核保護傘納入無核化的範圍內。

另一方面，南韓《韓聯社》14日援引匿名外交人士說法報導，美國已經向北韓提議於本周舉行工作級別會談，目前正等待回應。