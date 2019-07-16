星巴克也跟時髦推「紮染星冰樂」　獨角獸彩虹顏色超夢幻、IG狂洗版

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@starbucks

「Tie Dye」的意思就是「紮染」，在時尚圈非常的火紅，尤其是在歐美國家，如今星巴克也跟上風潮，推出了全新的「Tie Dye Frappuccino 紮染星冰樂」！七彩顏色全部都在這一杯裡面，超級繽紛，拍起照來漂亮又吸睛，在美、加才一上市，Instagram就馬上就被嚐鮮的人們給洗版了～

不過，看著這一杯紮染風的星冰樂，完全沒頭緒會是什麼口味呢？根據民眾的評價，喝起來有點像香蕉口味，甜甜的，有點難形容，由於加入許多原料來調整配色，所以味道上有點奇妙，不難喝，見仁見智～這杯星冰樂因為像彩虹一樣繽紛，也被人們稱為「獨角獸星冰樂」，聽起來超夢幻。

Wendy

在漂亮的外表下，大家也不用擔心吃進一堆化學色素，紮染星冰樂所使用的原料都是天然食材，主要的紅、黃、藍顏色是來自紅菜頭、薑黃、螺旋藻的天然色素，相互混和之後變化出更多顏色。

Kaitlin Felder（@summer_sunset_love）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 下午 10:51 張貼

不過也有民眾反應，可能是因為顏色調配不好控制，所以每個人拿到的紮染星冰樂都是獨一無二的！有些人點的紮染星冰樂顏色比較單調、黃色占了大部分，就沒這麼好看，想拍美照或許還需要一點運氣～

Andy（@andy.tai.a）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 14 日 下午 7:51 張貼

令人難過的是，這款「Tie Dye Frappuccino 紮染星冰樂」目前只有在美國、加拿大上市，如果有機會到美加走跳的話，肯定要去喝喝看啊！

@jamesfwy 分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 15 日 下午 4:45 張貼

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