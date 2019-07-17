7歲男童創業當CEO！　「垃圾小王子」靠善舉登人生巔峰

▲「垃圾小王子」Ryan Hickman。（圖／翻攝自Facebook／Ryan Hickman，下同）

國際中心／綜合報導

美國加州南部有一名7歲「垃圾小王子」靠著垃圾分類走上人生巔峰，他3歲時就對整理有著濃厚的興趣，甚至經常拿著塑膠袋挨家挨戶的收取寶特瓶，即使整個過程很辛苦但始終不覺得累，且樂在其中，於是他的爸媽就決定幫他註冊一家專門回收廢品的公司，由他擔任CEO。

據Distractify報導，Ryan Hickman從小就喜愛整理物品，尤其是整理垃圾，甚至在他的爸媽教導下學會分類，並開始將家裡所有的瓶瓶罐罐都進行處理。Ryan爸爸表示，原本以為Ryan只是短暫的喜歡，沒想到有天放學後，Ryan竟然提出「不如來幫鄰居分裝寶特瓶」的想法，並在隔天放學後開始拿著塑膠袋去每戶人家中收取回收，平常只有一些大型重物需要他幫忙，剩下的事情則都是Ryan單獨完成的。

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報導指出，Ryan將他一週的一部分時間用在分類和清洗收集的瓶瓶罐罐，而每隔幾週才會再扛到回收廠。Ryan的家人認為這麼多年來，Ryan回收的數量已經有高達20萬個，甚至還為大學學費賺了約1萬美金。目前Ryan仍持續進行自己原先的方式，他表示未來要購買一台屬於自己的專屬垃圾車。

於是越來越多人被Ryan的行動和堅持打動，紛紛加入垃圾回收的行列。眼看業務越做越興盛，Ryan的爸媽決定幫兒子註冊一家專門回收廢品的公司，名稱叫做Ryan’s Recycling Company，辦公地點就設在家裡，由Ryan當CEO，爸爸負責創意開發，媽媽則負責業務，而Ryan的創業之路也正式開啟。

▲Ryan與爸爸。

從公司成立之後，Ryan越做越有動力，公司也越來越有規模，不僅有綠色文化T-shirt，還有正規的網站，連垃圾桶也帶有自家公司的標示。幾年下來，Ryan已經回收近340多萬個寶特瓶，總重量高達31噸，賣出超過36萬台幣，而他也有自己的規劃，決定一部分捐給慈善機構，另一部分用來添購一台大型垃圾車，剩下的就是自己日後的學費，但實際上這些都還不是Ryan的最終目標。

有次Ryan去參觀海洋哺乳動物中心，了解到現今的汙染十分嚴重，並看著小動物楚楚可憐的樣子，Ryan很難過，於是當下就決定要拯救海洋，他開始在官網販售公司文化T-shirt，並把所有的收益都捐給太平洋哺乳動物中心，沒想到開賣後，竟然供不應求，銷量很好，也因為T-shirt的販售，讓越來越多人開始關注海洋環境的保護議題。隨後，Ryan被聘請為太平洋海洋哺乳動物中心的形象大使，為公益代言，甚至被授予CNN青年奇蹟大獎，還上了美國熱門節目Ellen Show。

▲Ryan經常被邀約進行演講。

不過，Ryan並沒有因此迷失方向，他至今仍然不忘初心的堅持垃圾回收，依舊每天挨家挨戶地收垃圾，周末還會和爸爸到沙灘撿垃圾。對於Ryan來說，回收是一個雙贏的局面，既有助於環境，還可以賺取額外的現金。

▼Ryan爸爸拍攝的公司短片。（影片／翻攝自Youtube／Ryan Hickman）