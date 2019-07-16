不甩美國了！　菲律賓攜手「華為＋中國電信」共譜5G網路

▲ 儘管美國持續警告華為涉嫌情報監控與間諜，但菲律賓仍於6月公布，將選用華為的 5G 技術，成為東南亞最快推出 5G 服務的國家。（示意圖／路透社）

國際中心／綜合報導

《華爾街日報》15日指出，菲律賓在6月下旬與中國電信巨擘華為合作後，首次體驗到下一代5G網路的服務，現在菲律賓決定選邊站，將與中國國有企業「中國電信」持股4成的新電信公司Dito共同打造國內的5G網路。

根據澳洲媒體iTWire引述華爾街日報報導，這份報告經過長期且深入的研究後指出，Dito將與菲律賓當地的Udenna公司合作，據悉該公司缺乏與電信相關的經驗，最初幾年主要涉足石油和航運業，近年來逐漸涉足房地產和電信業。值得一提的是，這次在菲國建構的網路將由中國負責設計，並由中國工程師協助建構。

美國近年來一直施壓盟國避免在5G網路中使用華為公司的設備，但一直沒有提出設備可能遭北京用來監視的證據。據華為估計，目前約有130個國家未來將採用公司的設備，其中包括歐盟在內。此外，美國的2個盟友南韓和阿拉伯聯合大公國，前者已開始運轉華為的5G系統，後者則將在今年部署相關設備。

▼ 華為今年3月在新聞發佈會上宣佈起訴美國政府。（圖／翻攝自《觀察者網》）

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據悉，目前只有澳洲和紐西蘭遵守美國的指令，但是紐西蘭也已經表明，即使「紐西蘭電信」最初禁止使用華為設備，但這並不會是問題的最後解決方案。對此，華為也早於今年3月7日起訴美國，希望能再次成為該國的電信供應商。

報導指出，中國電信熱衷於收購菲律賓合資企業的多數股權，對此，馬尼拉一名官員表示，政府正在找尋針對外國所有權的限制做出改變。據悉，華為已經在菲律賓占據主導地位，提供當地兩大營運商Globe電信和「聰明通訊」（Smart Communications）所使用的大部分設備。