女星們消水腫各有一套！迪麗熱巴愛「黑咖啡」、宋慧喬都喝檸檬水

日前迪麗熱巴在《極限挑戰》中分享她的快樂水就是提神又消腫的咖啡！虛胖真的很討厭，讓我們請益范冰冰、宋慧喬與女星們的瘦身美容飲品有哪些吧！

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＃迪麗熱巴：咖啡

咖啡因能幫助利尿，加速人體水分代謝、促進腸道蠕動。因此，適度的喝咖啡，確實對消水腫有一定益處。不過要注意避免額外的加糖或加奶精，不然可是會越喝越胖唷～

＃范冰冰：冬天：紅棗枸杞水＆日常：檸檬水

美容大王范冰冰分享，她一年四季只喝「紅棗枸杞水＆檸檬水」兩種水。冬天主要喝「紅棗枸杞茶」來驅寒補血，將約三到四顆的大棗（未曬乾前的紅棗）剝開、去除枣核後，加入十幾顆的枸杞泡水飲用，如果天氣實在太冷，還會再加入一點薑粉或薑。

而其他的時間，范冰冰則喝檸檬水。檸檬是公認的美容聖品，將一整個檸檬切片泡在茶壺裡後，再常溫放涼成檸檬味的白開水，這樣不僅可以補充體內的維生素C，還能大大提升喝水頻率。

＃宋慧喬：新鮮檸檬水

多喝水可以幫助身體的代謝，增加飽足感避免飢餓來達到瘦身效果，但是，白開水真的好清淡、不好喝呀！宋慧喬就曾分享，自己每天喝3000cc的檸檬水再搭配15分鐘的運動，來消水腫與清腸胃，以一整顆新鮮檸檬來增加白開水的味道，確實能讓女孩提高喝水意願呀～

＃郭雪芙：黃瓜檸檬水

郭雪芙表示自己每天至少要喝3000cc的黃瓜檸檬水。黃瓜可促進身體血液循環，排毒、消水腫；檸檬有美白功效外，也能讓女生自然地增加喝水量。

＃小S＆陳妍希：紅豆水

紅豆水是許多女星公認的消腫聖品，透過紅豆中富含的「鉀」可以有利鈉的排出，達到消除水腫的效果。最棒的是，除了市售上方便、容易取得，也能以超低成本DIY紅豆水，只不過如果想在家中自製紅豆水，切記「不能煮破紅豆」，一旦裡面的澱粉流出，可是會失去消腫功效唷！

文／美人圈 圖／翻攝自《極限挑戰》、微博@Dear-迪丽热巴、IG@unkuppd、@aohsuehfu、小紅書＠范冰冰、宋慧喬Taiwan Fans Club、dermal_glow、FB@郭雪芙Puff、@小S徐熙娣、陳妍希 Michelle

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