劉德華的寵妻哲學：「當確定相愛的那天起，就不要傷害對方」

為了新作品《掃毒2：天地對決》近期在兩岸三地大動作宣傳，7月中時來到台灣，對待媒體依舊展現大哥風範，讓人不得不欽佩可以走紅30幾年的指標性人物。

Andy Lau Tak-Wah • 劉德華（@andylauox）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 12 日 上午 6:42 張貼

除了在事業上的成就，與老婆朱麗倩超過30年的感情，也是媒體關注的焦點，近期劉德華上中國知名節目《魯豫有約一日行》罕見談到與老婆的相處情形。要與公眾人物談戀愛，已經不是件容易的事情，行事低調的朱麗倩，也從來不正面面對媒體，何況要與這樣的亞洲天王牽手步入婚姻，肯定有許多難處以及細膩的相處之道。

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劉德華說，除了彼此的個性相似之外，要承受外界的壓力，他認為朱麗倩是「比我更愛我的人。」還有對待感情的重點，「只要選擇彼此，就盡可能做到不傷害對方。」而朱麗倩就算要面對這樣大的壓力，也從來不放棄彼此，讓人相當感動。當然兩人也會有不同意見的時候，無法當面溝通的時候，就把心底話寫下來，慢慢互相消化。

對於一直沒有舉行的公開婚禮，劉德華認為目前的狀態很安穩，等孩子更大些再來舉行或許更為合適。總的來說，劉德華是個靠譜的人，不但讓粉絲覺得喜歡他可以是一輩子的事，老婆小孩更是。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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