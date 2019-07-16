安格斯12星座一周運勢7/15-7/21　雙子上司緣大增、水瓶小確幸連連

牡羊 3.21~4.20

來自行星的考驗就像夏日太陽般持續增溫，考驗著羊座處事的EQ，特別是此時很多安排好的事情易有措手不及的變化，如果太過緊繃，就可能因過大的得失心讓情緒失控，但如果能抱著順其自然的開放態度，反而能讓事情有另一種發展可能。感情是最近心情上重要的支柱，對方就算不能立即現身，憑著清談聊天也能成為你最佳的依靠。

金牛 4.21~5.20

比起上週運勢的高低震盪，金牛這週心情上倒是和緩了許多，對很多事情的態度也不再那麼一絲不苟，唯一的小毛病就是愛批評的德性不改，有些不好聽的話一說出口連帶朋友的心情也都down了下來，記得腦子裡多想點正面的事，生活才能開心。感情上運勢拖泥帶水，如果舊感情沒整理好，就沒有新對象的必要。

雙子 5.21~6.20

本週雙子工作上表現止跌回升，靈巧的應答反應加了分，而積極正面的應對態度更讓你在長官心中的好感備增，得心應手的表現將為你埋下未來加薪升遷的種子，未來潛力不容小覷。不過也別小看水逆帶來的連鎖效應，此時感情上溝通不良的關係將導致彼此誤解愈來愈深，如果不能把誤會即時說開，那麼感情勢必受到風寒。

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巨蟹 6.21~7.21

在太陽的鎮守下，蟹座本週受到行星逆行的負面影響較小，好運氣也相對不減反增，過去在職場、課業上若一直處於緊繃焦慮的你，最近這段時間倒有機會嶄露頭角，想完成目標可能不用再那麼費力。愛情上和伴侶默契並非百分百，但彼此頗能相知相惜，還需要多費點心思經營關心，有機會在此時許下真心和承諾。

獅子 7.22~8.22

獅座本週最需要小心的是與平輩朋友及情人的相處互動，別以為交情深就可以肆無忌憚的批評，或直來直往少了彼此尊重的默契，建議獅子別一昧以為自己是老大，有時候多點友善多點關心才能累積你的人脈，重點是朋友就像鏡子，你對人家愈好，人家也會愈友善的對你，這樣平和的互動何樂不為呢？

處女 8.23~9.22

這週的處女座自己給自己的壓力似乎已經快要超過負荷，但仍有某種讓你開始有種使不上力的無助感，加上本身在人際間遇到的一些挫折，可說是蠟燭兩頭燒，這時候別期望愛情會給你力量，當你期望愈高，失望也就愈高，只有反求諸已，想要別人好你就得先付出，如此態度才能換來別人對你的珍惜。

天秤 9.23~10.22

秤座本週也難逃水星挾帶其它幾個行星的負影響能量，這陣子運勢高低起伏，只能說凡事都要如履薄冰，半點馬虎不得。尤其在工作上要特別小心處理人際關係的問題，除了公事，建議你私底下就少說一點八卦是非，以免沾惹一身腥。感情上一昧只想追趕相處進度，有時輕鬆的吃飯聊天看電影，愉快的氛圍自然能讓感情前進。

天蠍 10.23~11.22

天蠍本週慢慢進入愈來愈忙碌的時期，不論是工作或是感情上，都彷彿走入了一波未平一波又起的多事之秋，考驗著你的臨場反應，想要在這波逆流之中化危機為轉機，那麼最好拿出更多耐心，靜下來想好解決方案，一昧的生悶氣或是逃避不但於事無補，後面的麻煩可能還愈來愈多。感情原地踏步居多，沒有消息就是好消息。

射手 11.23~12.21

工作中似乎頻頻遇到能力不及你的你偏偏要質疑你、向你挑戰的人，而人際上也屢屢出現考驗你理智的狀況，讓你骨子裡的反叛性格在此時瀕臨爆發邊緣，此時的射手眼前考驗重重，除了工作外，也要小心處理與情人和朋友的溝通，就算意見不合，也不要把狠話說盡，最後無法有所轉圜，還是得饒人處且饒人吧。

魔羯 12.22~1.19

在這波眾星大退行的影響下，魔羯本週警報連連，不論是對內或對外溝通方面都是狀況百出，有些臨時發生的事件將考驗著你的應變能力，想要尋求助力，也得看你平時的人脈是否有打好根基。和心儀對象約會，最好避免與水有關的地點，像是河堤邊、海邊或遊湖等，很可能會在這些地方發生兩人口角，最後很不浪漫的結束約會。

水瓶 1.20~2.18

水瓶本週工作上的表現慢慢回歸以往水準，甚至能得到大家的認同，小確幸連連！這週水星和火星對你的影響相對較小，也讓你也機會稍稍歇息，在氣氛輕鬆的場合會遇見令你怦然心動的對象，不妨主動一點打個招呼送上微笑。有伴侶的，平時若有不敢說的甜言蜜語，就放膽訴諸網路吧。

雙魚 2.19~3.20

感情宮位裡來回震盪，本週雙魚得特別留意和心上人的互動默契，兩人之間可能會有一些意料外的化學變化將在此時發生，但也可能擦槍走火從此愈離愈遠，超越或失控，就看你會怎麼面對。交際運踢到鐵板，與朋友約好的活動很容易取消或延後，此時的你也並沒有太多心思經營人脈，只想專注於自己感興趣的事情上。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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