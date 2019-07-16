小紅書7日減肥食譜全攻略　網紅循環吃90天減20公斤

最近小紅書上有一位小姐姐公開自己花了90天、狂瘦下20公斤的方法，不僅從原本的肥肉凸肚、到纖細腹肌，一雙腿也是變得又細又長，除了基本運動之外，小姐姐也特別公開健身教練訂製的7日減肥食譜，照著吃、燃脂效果更高！

而且這份食譜其實份量很夠，是根據一定的比例配置，既可以真的吃飽、又有減脂效果！

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＃減脂食譜Day1



早餐：牛奶+沖泡式麥片／穀物片約50g，杏仁10～12顆，蘋果一顆

午餐：糙米50g+豌豆30g+紅蘿蔔30g+碎牛肉30g（以橄欖油炒成什錦炒飯），奇異果一顆

晚餐：燕麥飯40g，雞胸肉35g以橄欖油煎熟（可加少許胡椒鹽調味），生菜80g做成油醋沙拉

＃減脂食譜Day2

早餐：雞蛋與酪梨各一顆切成小塊狀，再以鹽或胡椒作調味塗抹在全麥土司（一片）上，全脂牛奶一杯，杏仁10～12顆

午餐：糙米或玄米50g，蝦仁70g+純番茄醬約30g以少許油炒熟，花椰菜60g做成油醋沙拉，黑咖啡一杯

晚餐：小白菜60g+板豆腐40g+黑木耳40以少許油炒熟，紫米40g+薏仁10g+紅豆30g煮成粥

＃減脂食譜Day3

早餐：紫米40g+薏仁20g+紅豆30g煮成粥，水煮蛋一顆，黑咖啡一杯

午餐：蒸熟馬鈴薯約150g+水煮蛋一顆+冷凍豌豆30g＋白芝麻約一湯匙做成油醋沙拉，無糖優格80g，小番茄10～12顆

晚餐：燕麥片20g+小米20g+胚芽10g煮成粥，南瓜160g蒸熟，雞胸肉50g以橄欖油煎熟（可加少許胡椒鹽調味）

＃減脂食譜Day4

早餐：牛奶+燕麥片20g，水煮蛋一顆，杏仁10-12顆

午餐：小顆橘子+無糖優格80g，紫菜蛋花湯一份（約250g，可盡量不加鹽）

晚餐：地瓜一顆蒸熟，油菜180g+木耳5g+火腿50g以少許油炒熟，無糖優格80g

＃減脂食譜Day5

早餐：芝麻／無糖豆漿一杯，紅蘿蔔半根約100g+玉米半根約150g蒸熟，水煮蛋一顆

午餐：燕麥片20g+小米30g+胚芽10g煮成粥，生菜100g做成油醋沙拉，莓果類80g+無糖優格120g

晚餐：馬鈴薯約200g蒸熟，火腿約50g以少許油煎熟，水煮小白菜120g（可加少許鹽調味）

＃減脂食譜Day6

早餐：香蕉一根約100g，牛奶一杯，水煮蛋一顆

午餐：雞胸肉80g+豌豆50g+小白菜50g以橄欖油煎熟（可加少許胡椒鹽調味）

晚餐：地瓜一顆蒸熟，鮭魚約120g不加油煎熟，香菇40g+豆芽菜120g以少許油炒熟

＃減脂食譜Day7

早餐：蘋果一顆，牛奶一杯，杏仁10-～12顆

午餐：水煮蛋兩顆+生菜150g做成油醋沙拉，烤地瓜一顆，豆漿一杯

晚餐：地瓜紫米飯約150g，牛肉約100g+香菇40g+紅蘿蔔40g+菠菜150g以少許油炒熟

這份7日食譜共21餐，每餐都不重複，小姐姐就是直接循環吃90天瘦下20公斤，不過還是要強調一下，除了飲食、小姐姐每天也都堅持運動一小時，或是直接慢跑3～5公里，像這樣透過飲食管理+運動，才能健康瘦下來不復胖！

文／美人圈 圖／翻攝自五月天、IG@ddu_yomi

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