NASA要在太空站種植辣椒！為登陸火星鋪路並改善太空人健康

▲埃斯帕諾拉辣椒（Española chile pepper）將送往外太空種植。（圖／翻攝自推特／@pourmecoffee）

國際中心／綜合報導

美國國家航空暨太空總署（NASA）正不斷嘗試在太空種植各種植物，以因應未來人類能順利登陸火星的需求。目前他們正努力將埃斯帕諾拉辣椒（Española chile pepper）送往外太空站種植，如果順利的話，將會成為第一個在太空站上成功開花結果的植物。

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▲國際太空站有種植其他植物。（圖／NASA）

據CNN報導，種植太空作物有許多的挑戰，植物必須滿足2個條件，一是易於授粉，二是能在高濃度二氧化碳的環境下生存，而辣椒剛好擁有這些特性。NASA科學家托雷斯（Jacob Torres）表示，他於2018年進入NASA實習時，科學家小組正在研究種植新墨西哥辣椒的可能性，由於他剛好來自該州，所以建議團隊改種植埃斯帕諾拉辣椒。

新墨西哥辣椒生長在新墨西哥州（New Mexico）的沙漠中，而埃斯帕諾拉辣椒生長在更高的海拔且生長週期更短，所以比較適合在太空中種植。托雷斯表示，埃斯帕諾拉辣椒的測試結果超乎預期，預計將在今年11月至明年1月期間送往國際太空站試種。

▲紅俄羅斯羽衣甘藍（Red Russian Kale），此為示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

托雷斯透露，從地球通往火星最短的旅程仍需要2年的時間，傳統預先包裝好的食物雖然能讓太空人填飽肚子，卻無法帶給他們足夠的維生素和營養。因此在前往火星之前，NASA科學家必須找到可以在太空種植新鮮蔬果的方法，以補足太空人的飲食均衡。

此外，太空中的零重力會導致身體中的液體流往頭部，使太空人感覺好像一直感冒並且失去味覺；而辣椒含有豐富的維生素C，可以幫助宇航員改善健康問題。

▲國際太空站也有種植百日草。（圖／翻攝自推特／@StationCDRKelly）

NASA也曾在國際太空站種植了3種萵苣，以及大白菜、水菜（mizuna mustard）、紅俄羅斯羽衣甘藍（Red Russian Kale）和百日草等植物。

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