NASA要在太空站種植辣椒！為登陸火星鋪路並改善太空人健康

▲埃斯帕諾拉辣椒(Española chile pepper)將送往外太空種植。(圖/翻攝自推特/@pourmecoffee)

國際中心/綜合報導

美國國家航空暨太空總署(NASA)正不斷嘗試在太空種植各種植物,以因應未來人類能順利登陸火星的需求。目前他們正努力將埃斯帕諾拉辣椒(Española chile pepper)送往外太空站種植,如果順利的話,將會成為第一個在太空站上成功開花結果的植物。

請繼續往下閱讀...

▲國際太空站有種植其他植物。(圖/NASA)

據CNN報導,種植太空作物有許多的挑戰,植物必須滿足2個條件,一是易於授粉,二是能在高濃度二氧化碳的環境下生存,而辣椒剛好擁有這些特性。NASA科學家托雷斯(Jacob Torres)表示,他於2018年進入NASA實習時,科學家小組正在研究種植新墨西哥辣椒的可能性,由於他剛好來自該州,所以建議團隊改種植埃斯帕諾拉辣椒。

新墨西哥辣椒生長在新墨西哥州(New Mexico)的沙漠中,而埃斯帕諾拉辣椒生長在更高的海拔且生長週期更短,所以比較適合在太空中種植。托雷斯表示,埃斯帕諾拉辣椒的測試結果超乎預期,預計將在今年11月至明年1月期間送往國際太空站試種。

▲紅俄羅斯羽衣甘藍(Red Russian Kale),此為示意圖。(圖/取自免費圖庫pixabay)

托雷斯透露,從地球通往火星最短的旅程仍需要2年的時間,傳統預先包裝好的食物雖然能讓太空人填飽肚子,卻無法帶給他們足夠的維生素和營養。因此在前往火星之前,NASA科學家必須找到可以在太空種植新鮮蔬果的方法,以補足太空人的飲食均衡。

此外,太空中的零重力會導致身體中的液體流往頭部,使太空人感覺好像一直感冒並且失去味覺;而辣椒含有豐富的維生素C,可以幫助宇航員改善健康問題。

▲國際太空站也有種植百日草。(圖/翻攝自推特/@StationCDRKelly)

NASA也曾在國際太空站種植了3種萵苣,以及大白菜、水菜(mizuna mustard)、紅俄羅斯羽衣甘藍(Red Russian Kale)和百日草等植物。

Yes, there are other life forms in space! #SpaceFlower #YearInSpace pic.twitter.com/BJFWvQXmBB