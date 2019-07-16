小S、雪炫零死角身材都是靠「稀飯」減肥　營養師解密月瘦5公斤關鍵

小S最近在微博上說自己在北京或上海工作時，最愛的就是曼玲粥店的皮蛋瘦肉粥！雖然意外釣出網友回應「這間店很髒」，小S直接回「眼不見為淨」、「死不了」，對粥的熱愛就是絲毫不減！

不過其實小S對粥的熱愛是有跡可循！之前她為了更上鏡，透過戒酒、「先吃魚和肉，再吃菜和稀飯」的飲食方式在1個月內就瘦下5公斤！才有現在的完美比例、之前在時裝周也是怎麼拍都上鏡！

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另外以《親愛的，熱愛的》回歸的楊紫，之前在拍《香蜜》才爆瘦10公斤，她也是透過只吃一碗稀飯、蔬菜等方式才減肥成功，瘦了一大圈！

現在有著人人稱羨的完美身材，AOA的雪炫之前也說過，在減肥時為了怕長出咀嚼肌、都只吃稀飯之類的流質食物，才有現在完美的身材曲線，可以說是最惡魔的減肥方式！

不過其實用稀飯來代替白飯，是真的有減肥效果！因為加入大量的水、飯量自然就會減半，不僅更容易有飽足感，吃進去的澱粉及熱量也減少，所以不少女明星在減肥期間，三餐都會將白飯替換成稀飯！

但是營養師卻說，要以稀飯來減肥，下面幾點可要注意！

＃稀飯其實GI值更高



如果單從熱量來看，一碗白飯熱量約280大卡、約與兩碗稀飯的熱量接近，但是煮稀飯時白米中的澱粉會糊化，反而更容易刺激胰島素分泌、加速脂肪形成，也就是說越軟糊的稀飯、GI值會越高、血糖上升速度也越快，反而更容易讓人發胖！

최희정（@heejung___）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 27 日 下午 4:43 張貼

除了建議不要煮太爛、大概像是水泡飯的程度即可之外，營養師也有一些注意事項，都顧到了才真正可以瘦的健康，一起看看吧！

＃以糙米代替白飯



減肥中的女孩對於糙米一定不陌生，不僅熱量低、又是低GI食物，所以想要更健康的瘦的話，可以直接以糙米、玄米的穀物直接煮成稀飯，會更有飽足感又不胖！

＃加這些進去瘦得更健康

營養師也強調單吃粥的話、雖然熱量低但缺乏膳食纖維，也建議可以加進去一些地瓜、南瓜、玉米等低GI食物，或是加入一些蔬菜，不僅有蔬菜的鮮甜味、更可以增加膳食纖維，也更有飽足感！

＃容易消化不良、腹脹的人不建議吃稀飯

因為稀飯不太需要咀嚼，很多人都是直接呼嚕呼嚕喝下去，缺乏咀嚼且食物過快進入胃，很容易導致腹脹、消化不良，另外食物太快進入胃，胃酸也會快速分泌讓人不舒服！建議在吃稀飯時降低速度、也可以適當加點配菜，增加咀嚼，讓胃可以好好消化。

文／美人圈 圖／翻攝自weibo@小S、@楊紫、IG@sh_9513、@wowyuns、@aromi_kitchen、@eeummarket、@hsh518、@hs.love_cooking

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