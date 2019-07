路上沙塵太大擋視線！　母親開車墜池7歲女兒當場溺斃

▲美國近來發生路上沙塵導致車禍的不幸事件。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國密蘇里州一名母親13日駕車時,因為被飛揚的塵土擋住視線,竟然把載有3名小孩的車子開進池塘,她幸運逃出車輛後雖然身負重傷,仍立即和路人一起搶救兒女,但7歲的女兒最後因溺水當場身亡,另外2名小孩則安然無恙。

30歲女子阿爾希拉菲(Reem Alkhirafi)日前駕車前往瓦倫郡(Warren County),開到馬撒斯維爾(Marthasville)附近時,視線突然因為路上飛揚的塵土遮蔽,使得她沒有注意到前方彎曲的路線,導致整台車墜入附近一私人池塘中。

阿爾希拉菲落水後,第一個想到的就是要救她的小孩,她試圖與熱心路人一同搶救車上3名小孩,但7歲女兒薩法(Safa Alkhirafi)仍然不幸身亡,受重傷的她則被送往附近醫院,幸好搶救後目前沒有生命危險。

