路上沙塵太大擋視線！　母親開車墜池7歲女兒當場溺斃

▲美國近來發生路上沙塵導致車禍的不幸事件。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國密蘇里州一名母親13日駕車時，因為被飛揚的塵土擋住視線，竟然把載有3名小孩的車子開進池塘，她幸運逃出車輛後雖然身負重傷，仍立即和路人一起搶救兒女，但7歲的女兒最後因溺水當場身亡，另外2名小孩則安然無恙。

30歲女子阿爾希拉菲(Reem Alkhirafi)日前駕車前往瓦倫郡(Warren County)，開到馬撒斯維爾(Marthasville)附近時，視線突然因為路上飛揚的塵土遮蔽，使得她沒有注意到前方彎曲的路線，導致整台車墜入附近一私人池塘中。

阿爾希拉菲落水後，第一個想到的就是要救她的小孩，她試圖與熱心路人一同搶救車上3名小孩，但7歲女兒薩法(Safa Alkhirafi)仍然不幸身亡，受重傷的她則被送往附近醫院，幸好搶救後目前沒有生命危險。

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