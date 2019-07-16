電腦之父圖靈肖像登英國50英鎊新鈔！擊敗霍金在內989名科學家

▲ 英國英格蘭銀行公布的新版50英鎊紙鈔照片。（圖／英格蘭銀行）

國際中心／綜合報導

英國英格蘭銀行15日宣布，為紀念英國已故著名數學家圖靈（Alan Turing），在電腦及人工智慧領域所作的開創性貢獻，將把他的肖像印在新版50英鎊紙幣上，預計於2021年底開始發行。

據CBS News報導，英格蘭銀行去年決定在紙鈔上印有貢獻者肖像後，決定把提名權交由公眾，並進行為期六周的提名期。據悉，共有22.7萬人參與活動，並提名989名科學家，其中包括去年3月逝世的著名物理學家霍金（Stephen Hawking）。

圖靈將作為新版紙鈔上的肖像消息公布後，英格蘭銀行行長卡尼（Mark Carney）表示，圖靈的貢獻對於「我們今天的生活方式有極為巨大的影響」，作為電腦科學、人工智慧之父和戰爭英雄，圖靈的貢獻遠遠不及於破壞，他是一個「巨大的肩膀」，讓很多人現在都能站在上面。

▼ 2015年3月19日，圖靈的肖像在香港拍賣會中展示。（圖／達志影像／美聯社）

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圖靈在第二次世界大戰期間破解德國密碼而聞名，幫助盟軍能夠在交戰中擊敗納粹，並因此贏得戰爭，同時他也為現代計算機和人工智慧奠定理論基礎。此外，圖靈是一名著名的同性戀者，但他在1952年時被揭發後，遭英國政府指控「明顯的猥褻和性顛倒行為」罪，被迫決定在坐牢和化學閹割之間做出選擇，最後他選擇後者，並在1954年因食用浸過氰化物溶液的蘋果而死亡，離世時才41歲。

2009年9月，在超過3萬人請願簽名之下，英國政府正式公開向圖靈道歉。英國女王伊莉莎白二世也於1952年赦免因同性戀被定罪的圖靈，但當時抗議者認為赦免令應該擴及同時代遭受同等待遇的同性戀者。因此，在2017年1月31日，圖靈法案生效，大約有4.9萬因同性戀定罪者被赦免。