媽訂迪士尼蛋糕…經理聽錯M開頭單字　店員做成「大麻派」遭開除

▲客人起初收到蛋糕時還說,「這不是我訂的!」(圖/翻攝自臉書/Kensli Taylor Davis)

國際中心/綜合報導

美國喬治亞州一名母親先前幫女兒訂製迪士尼《海洋奇緣》(Moana)主題的蛋糕,然而店員卻把單字誤聽成大麻(marijuana),最後送出跟想像中完全不同的生日蛋糕。儘管收到甜品的一家人覺得十分好笑,涉事店員沃克(Cassandra Walker)卻被開除,「這對我來說一點也不有趣。」

《今日美國》報導,戴維斯(Kensli Taylor Davis)2日在臉書上傳蛋糕相片,至今吸引1.5萬人按讚,「所以我媽幫我訂了蛋糕,告訴他們我有多愛《海洋奇緣》(我確實是),不用說,這些人以為她講的是大麻。」這塊冰淇淋蛋糕除了畫上大麻葉,旁邊還有抽著菸的綠色小馬,不過客人補充,甜品其實很美味。

然而,烘焙蛋糕的員工沃克完全笑不出來,她在「乳品皇后」(Dairy Queen)工作約1年,當時明明是經理自己聽錯客人要求,最後卻是她被解僱,那天還是她生日。她表示在裝飾蛋糕期間,經理也都看在眼裡,結果一名老闆奧特里(Al Autry)告訴她,她不能繼續工作。

沃克說明,她有兩名分別為9歲、14歲的小孩要養,還有車輛必須修理,「真的很沮喪。」她提及,事件發生後,有一名乳品皇后經理日前打給她,準備讓她復職,但她拒絕這項提議,自己並不滿意店家的處理方式。