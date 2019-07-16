金正恩有望首登聯合國大會演說！　日媒獨家取得名單「隨時可改」

▲ 金正恩4月在最高人民會議中再度被推舉為國務委員會委員長 。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

北韓領導人金正恩2018年起積極在國際舞台上露面，雖2月底越南「川金二會」一度使朝鮮半島緊張情勢升高，6月底在板門店非軍事區的閃電會晤卻也為無核話談判帶來轉機。日本《讀賣新聞》12日報導，外界認為金正恩有望在9月首度赴紐約聯國合大會發表演說的呼聲越來越高。

《讀賣新聞》指出，平壤當局10日將預計參與聯合國大會一般性討論演說的演講者頭銜登記為「部長」。但聯合國相關人士指出，「若金委員長訪美一事成真，便有可能出席聯合國大會」，使得北韓動向格外受到關注。

第74屆聯合國大會預計9月17日在紐約開幕，9月24日起為期6天的一般性討論演說是各國領袖及閣員針對國際問題表達立場的重要外交舞台。根據《讀賣新聞》取得的聯合國秘書處演講者名單，北韓9月28日將由部長級官員發表演說。

報導指出，2018年歷史性的新加坡「川金會」落幕後，也有人猜測金正恩會親自登上第73屆聯合國大會舞台。當年北韓最終派出外務相李勇浩發表演說，但演講者直到上台前一刻都可以更換。

美國總統川普上月底在板門店與金正恩會面時邀請他到訪白宮，《讀賣新聞》也援引聯合國相關人士說法報導，金正恩從華府前往紐約參加大會的可能性逐漸增加。另一方面，目前預計參加聯合國大會一般性討論演說的各國領袖包括川普、日本首相安倍晉三及伊朗總統羅哈尼等。