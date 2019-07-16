暴雨侵襲南亞至少100死…數萬人撤離家園　居民泥水中求助

▲印度東北部阿薩姆邦一處村莊被洪水淹沒，居民等著乘船前往更安全的地點。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

尼泊爾、印度以及孟加拉近日受到雨季影響，各地發生洪水以及土石流災情，至少造成100人死亡，數萬人則流離失所。部分居民受困家中，當洪水沖刷過家門口時，有人爬上屋頂避難；也有人在深及腰處的水位中走路，手上拿著家當並試圖撤離。

CNN報導，尼泊爾以及部分南亞地區首當其衝；尼泊爾內政部15日表示，至少69人在事件中死亡，另有31人失蹤，超過2500人獲救，目前救援單位已加強任務，其他多個聯邦機構、尼泊爾軍隊也都加入搜救。尼泊爾警方表示，國內有200萬人直接受到洪水影響。

來到印度，至少24人在比哈爾邦（Bihar）死亡，此地位於印度以及尼泊爾邊境。比哈爾邦災害管理部門高級官員阿姆里特（Pratyaya Amrit）說明，死亡人數必定會再增加，這裡有超過250萬人受到天災影響。

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▲暴雨侵襲印度，一名婦女接受救援。（圖／路透）



孟加拉國家災害管理部長拉赫曼（Enamur Rahman）表示，農村低窪地區起碼有4萬人被洪水影響，自從13日以來雷擊肆虐後有16人死亡。他補充，由於多條印度河流流入孟加拉，正在替最壞的情況做好準備，連日降雨可能使得洪水在邊境處氾濫。

根據社群媒體上的圖片可見，尼泊爾加德滿都谷地（Kathmandu Valley）以及鄰近印度南部邊境的平原地區滿是洪水，許多汽車淹沒在泥水中。尼泊爾已有約1.6萬戶家庭暫時遷往別處，離開原本的家園。