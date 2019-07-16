秋行軍蟲大舉入侵日本6縣　九州沖繩等地區玉米田淪陷

▲秋行軍蟲。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

國際中心／綜合報導

日本政府12日指示，長崎、熊本、大分、宮崎、沖繩這5縣慘遭秋行軍蟲入侵，加上月初在鹿兒島的發現，目前就已經遍佈至九州、沖繩地區的6縣，因此呼籲農民，只要看到秋行軍蟲幼蟲就立即噴灑農藥撲滅。

根據共同社報導，鹿兒島縣南九州市3日首度發現秋行軍蟲後，農林水產省就下令調查全國各地的狀況。地方公共團體的相關高層表示，已為各區域備妥殺蟲用的農藥，有需要可以使用。

據熊本、宮崎縣表示，熊本縣北部8日發現秋行軍蟲的幼蟲在啃食飼料用的玉米田，而宮崎縣本月上旬到中旬，縣內的5個市町（鄉鎮區）也發現一樣的景象，目前這2縣已全面噴灑農藥，以期許能用最快的速度進行防治。

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▲秋行軍蟲幼蟲以啃食玉米植株中心嫩的部位居多。（圖／記者王兆麟翻攝）

長崎縣於9日至12日間進行調查，結果在縣內的3市找到秋行軍蟲躲藏在飼料用的玉米田，隨後更在大分縣豐後大野市中發現，甚至沖繩本島北部11日也傳出同樣的不幸消息。

秋行軍蟲是「草地貪夜蛾」幼蟲，原產於南美洲熱帶地區，之後快速散佈至非洲、亞洲等地區。由於秋行軍蟲以啃食農作物的葉子與果實維生，因此會對農業產生巨大的影響。據中華民國農業委員會動植物防疫檢疫局資料指出，秋行軍蟲是一種農業害蟲，會使353種植物遭受影響，主要危害玉米、水稻、高梁、棉花、葫蘆科、茄科等經濟作物。