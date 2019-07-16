女兒才1歲…鬼父性侵23個月　「錄影上傳暗網」問戀童癖同好：下一步呢？

▲洛克哈特性侵了自己僅1歲的女兒。（示意圖／達志）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國佛羅里達州（Florida）一名父親性侵自己1歲女兒，並拍下影片分享到暗網（Dark Web）上，讓其他戀童癖成員享受。被逮捕後判刑70年有期徒刑。

綜合外媒報導，31歲的詹姆斯洛克哈特（James Lockhart）擁有2個孩子，但從女兒僅1歲起，就開始性侵的獸行，整整持續了23個月，並將女兒尖叫、哭喊掙扎的過程全部錄下來，這段8分鐘的影片最後在暗網上被找到。

警方調查，確認洛克哈特在暗網上用奇木（Strangewood）及硬木（Hardwood）作為化名，討論自己與男、女幼童的性行為，甚至詢問其他戀童癖用戶「下一步該怎麼做？」

James Lockhart...sentencing https://t.co/3ffkNS1HhH

報導指出，警方循線找到洛克哈特，發現洛克哈特收藏了3段性虐兒童的影片，以及另外將近4000張的戀童癖照片，這一系列的兒童色情影像中，也包括他自己的孩子。

警方將照片、影片拿給洛克哈特的妻子看，妻子很快就透過男子手上的婚戒，確認畫面中的人就是洛克哈特，同時毫不猶豫的指認那名僅1歲的受害者，其他還包括女孩的毛絨玩具、他們家中的沙發等。

一名特工表示，洛克哈特離經叛道，「他對一個1歲的女童犯下你能想像到的最可怕的暴行」。隨後，洛克哈特也承認自己的罪行，接受最高的70年刑責，並答應協助美國國土安全局抓捕暗網其他戀童癖成員。