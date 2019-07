歐洲最大嘻哈音樂節！大火吞沒森林、蔓延海灘　千名狂歡者竄逃：上帝啊

Fresh Island is lit. I mean on fire pic.twitter.com/g4GXsfQXfF

記者林瑩真/綜合外電報導

克羅埃西亞(Croatia)帕島(Pag)日前歡慶新鮮島節日(Fresh Island Festival),不料,音樂節舉辦地的Zrce海灘附近森林內起了一場大火,大火蔓延,逼得所有人緊急從音樂節撤離。

綜合外媒報導,目擊者拍下現場畫面,大火吞沒森林後,逐漸往海灘靠近,大量煙霧竄升到天空,如此大規模的火災引發混亂,數千名狂歡者開始爭先恐後逃離海灘,甚至能夠聽到一名狂歡者驚呼:「噢,我的上帝,這是混亂!」

Ohhh at least I got to enjoy #freshisland ... pic.twitter.com/WZ5hVHPOMy

另一名待在VIP區域的狂歡者則透露,「大火有時是樹木的2倍高,煙霧也快速增長」,且由於當地的大風,大火很快就蔓延到了海灣上空的森林,現場很多人注意到大火後,都紛紛拍攝,隨後才決定逃跑,但可怕的是,「下方的人沒有注意到大火」。

報導指出,當下主辦單位也很快派人廣播,希望人群不要恐慌,按照指示離開場館,並強調目前只有森林著火。另外一方面,消防人員也趕到現場處理,只是因為大風緣故,很難制止蔓延的火勢。

新鮮島節日從2012年起,都會舉辦大型派對,至今已經成為歐洲最大的嘻哈海灘節日,幾乎每次都有成千上萬的遊客慕名而來。